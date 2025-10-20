Fotobuch mit KI erstellen: Das sind eure Möglichkeiten

Fotobücher sind eine tolle Möglichkeit, um eure liebsten Schnappschüsse als Erinnerung zu behalten. Mit KI-Unterstützung erstellt ihr sie bei vielen Diensten besonders schnell.

So unterstützt euch KI bei der Erstellung eines Fotobuchs

Die wichtigste Basis eures Fotobuchs sind natürlich Fotos. Schon bei der Auswahl der besten Bilder kann euch KI unterstützen. Die bekannten Systeme filtern automatisch doppelte, schlecht belichtete oder unscharfe Bilder heraus und erkennen für euch die besten Motive. Prüft aber unbedingt nach, ob ihr mit der Auswahl zufrieden seid!

Was KI sonst noch für euch tun kann:

Sortierung und Bildergruppierung: Die KI ordnet Fotos chronologisch und thematisch. Sie ist in der Lage, Personen oder Orte automatisch zu erkennen und Bilder zu Geschichten zu gruppieren.

Die KI ordnet Fotos chronologisch und thematisch. Sie ist in der Lage, Personen oder Orte automatisch zu erkennen und Bilder zu Geschichten zu gruppieren. Layoutvorschläge: Auf Basis eurer Fotos kann die KI euch harmonische Layouts vorschlagen und individuell für euch generieren.

Auf Basis eurer Fotos kann die KI euch harmonische Layouts vorschlagen und individuell für euch generieren. Texte & Gestaltung: Manche Anbieter können auf Wunsch Metadaten, Bildunterschriften, Kapitelunterschriften oder kleine Texte generieren.

Manche Anbieter können auf Wunsch Metadaten, Bildunterschriften, Kapitelunterschriften oder kleine Texte generieren. Bildoptimierung: Mit KI-gestützter Bildbearbeitung könnt ihr Farben korrigieren, Bilder schärfen oder störende Objekte entfernen.

Nicht jeder Anbieter bietet alles an, die meisten KI-Fotobuch-Dienste arbeiten aber ähnlich. Ihr könnt eure Bilder auf Wunsch auch selbst bearbeiten, zum Beispiel mit ChatGPT, DALL-E oder Midjourney.

Schaut euch im nachfolgenden Video fünf Foto-Tricks für bessere Bilder mit eurem iPhone an.

Warum sich ein KI-Fotobuch lohnt

Mittlerweile bieten die meisten bekannten Fotobuch-Dienste KI-Unterstützung an. Durch die intelligente Gruppierung von Fotos und die professionelle Gestaltung erspart ihr euch eine Menge Arbeit. Die lernenden Algorithmen werden immer besser, ein bisschen manuelle Nacharbeit ist aber weiterhin nötig. Prüft immer, was die KI für euch erstellt hat und ändert bestimmte Abschnitte, wenn sie euch nicht gefallen.

Die beliebtesten Fotobuch-Anbieter mit KI und im Kosten- und Funktionscheck

Anbieter KI-Funktionen Kosten CEWE Automatisches Sortieren und Wählen von Bildern, Gesichts- und Ortserkennung, KI-gestütztes Layout, Bildoptimierung Ab 9,95 Euro pro Fotobuch. Canva Bildbearbeitung, Designvorschläge, Texterstellung, Hintergrundentfernung Kostenlose Basics, Pro-Version ab 12,99 Euro MYPOSTER Automatische Fotoselektion, Storytelling-Layouts, Farbanpassung, KI-generierte Designs Ab 15 Euro pro Fotobuch Journi Intelligente Fotogruppierung, automatisierte Layouts, Integration von Karten bei Reisebüchern Ab 18 Euro pro Fotobuch MEINFOTO Automatische Sortierung, thematische Gestaltung, Erstellung von Collagen Ab 12 Euro pro Fotobuch

Die genauen Preise eures Fotobuchs hängen vom Umfang, der Seitenanzahl und den genutzten Funktionen ab. Bei den meisten Anbietern kommen Versandkosten hinzu, wenn ihr euch das Fotobuch nach Hause schicken lasst.

Selbst bei Canva habt ihr mittlerweile die Möglichkeit, eure generierten Fotobücher nach Hause schicken zu lassen (via Canva). Das Kreativtool ist zwar kein klassischer Fotobuch-Anbieter, bietet euch die Option aufgrund der Beliebtheit aber trotzdem.