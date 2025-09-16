Fotos bei Hinge löschen: Geht das überhaupt?

Die Dating-App Hinge erlaubt das Löschen von Fotos leider nicht. Doch mit ein paar Tricks tauscht ihr sie ganz einfach aus. Wir verraten euch, wie.

Warum kann man bei Hinge keine Fotos löschen?

Anders als bei vielen anderen Apps könnt ihr bei Hinge Fotos nicht einfach komplett löschen. Die App verwendet standardmäßig die ersten sechs Bilder aus eurem Facebook- oder Instagram-Profil und getaggte Fotos, falls nicht genügend Profilbilder vorhanden sind. Ihr habt jedoch die Möglichkeit, unerwünschte Bilder durch andere zu ersetzen.

So ändert ihr die Fotos auf dem iPhone

Startet die Hinge-App auf eurem iPhone und navigiert zu den Einstellungen .

. Tippt auf das Stift-Symbol, um euer Profil zu öffnen und zu bearbeiten.

um euer Profil zu öffnen und zu bearbeiten. Im Bereich „Meine Fotos & Videos“ könnt ihr unerwünschte Fotos durch Tippen auf das X entfernen.

entfernen. Ein neues Bild wird über das rote Plus-Symbol hinzugefügt.

hinzugefügt. Per Drag & Drop ordnet ihr die Fotos neu an.

ordnet ihr die Fotos neu an. Seid ihr mit der Anordnung zufrieden, tippt auf „Fertig“, um die Änderungen zu übernehmen.

Android-Smartphone? Dann folgt diesen Schritten zur Bearbeitung eurer Fotos

Öffnet die Hinge-App und geht in die Einstellungen .

. Tippt direkt auf ein Foto, um es zu bearbeiten.

Ihr könnt das Bild verschieben und skalieren, Bildunterschriften hinzufügen oder das Foto durch ein neues ersetzen.

Sowohl bei iOS als auch Android könnt ihr Bilder aus Facebook-Alben, Instagram-Posts oder Kamera-Aufnahmen vom Gerät nutzen.

Tipps für bessere Hinge-Fotos: Verleiht eurem Profil den richtigen Kick

Auch wenn Hinge weniger oberflächlich sein möchte als andere Dating-Apps, spielen Profilbilder natürlich eine entscheidende Rolle für den ersten Eindruck.

Deshalb ist es wichtig, aktuelle und authentische Bilder zu wählen, die nicht nur eure eigene Persönlichkeit widerspiegeln, sondern auch in guter Qualität und mit passender Beleuchtung aufgenommen sind. Wer Abwechslung schafft, indem er unterschiedliche Seiten von sich zeigt, wirkt interessanter und sympathischer.

Besonders sinnvoll ist es, mindestens ein klares Gesichtsfoto als Hauptbild zu verwenden, damit andere direkt einen Eindruck von euch gewinnen können.

Ergänzend dazu bieten sich Fotos an, die Hobbys oder Interessen darstellen, denn so entsteht ein natürlicher Gesprächseinstieg. Am überzeugendsten sind authentische Momente anstelle allzu gestellter Posen, da sie spontaner und ehrlicher wirken.