Freibetrag 2025 ausschöpfen: So nutzt ihr den Freistellungsauftrag bei Klarna richtig

Mit einem Freistellungsauftrag stellt ihr sicher, dass Klarna keine Abgeltungssteuer auf eure Guthabenzinsen abführen muss. Wie ihr den Auftrag einrichtet, korrekt verteilt und den vollen Sparerfreibetrag 2025 ausschöpft, erfahrt ihr bei uns im kompakten Überblick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann ihr bei Klarna einen Freistellungsauftrag braucht

Wenn ihr bei Klarna Zinsen über das Festgeld+ oder das Flexkonto erhaltet, gelten diese in Deutschland als Kapitalerträge.

Ohne Freistellungsauftrag muss Klarna automatisch 25 Prozent Abgeltungssteuer plus 5,5 % Solidaritätszuschlag (also gesamt 26,375 Prozent) und gegebenenfalls noch Kirchensteuer – sie wird auf den reinen Abgeltungssteuerbetrag ohne Soli berechnet – abführen.

Anzeige

Mit einem Freistellungsauftrag befreit ihr eure Zinserträge bis zur Obergrenze des jährlichen Sparerfreibetrages von der Steuer.

So richtet ihr den Freistellungsauftrag bei Klarna ein

Die Klarna Bank AB ist eine offiziell lizenzierte, schwedische Bank mit Sitz in Stockholm. Sie unterliegt der schwedischen Finanzaufsicht und ist in Deutschland bei der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht) registriert.

Ihr könnt bei Klarna wie bei jeder anderen deutschen Bank einen Freistellungsauftrag einrichten. Geht dazu folgendermaßen vor:

Öffnet in der Klarna-App (bei Google Play ansehen) oder im Browser auf der Website den Bereich „Wallet“ und wählt den Punkt „Klarna Guthaben“ aus.

und wählt den Punkt „Klarna Guthaben“ aus. In den Einstellungen findet ihr die Option für die Erstellung eines neuen oder die Änderung eines bestehenden Freistellungsauftrages.

findet ihr die Option für die Erstellung eines neuen oder die Änderung eines bestehenden Freistellungsauftrages. Gebt nun eure Steuer-ID und den gewünschten Betrag an und bestätigt den eure Eingaben.

Anzeige

Die Neueinrichtung oder Änderung gilt sofort für das laufende Kalenderjahr und kann jederzeit angepasst werden.

Tipp: Habt ihr bereits Abgeltungssteuer bezahlt, könnt ihr sie entweder über einen noch rechtzeitig (im laufenden Jahr) eingereichten Freistellungsauftrag direkt bei Klarna zurückbekommen oder nach Ablauf des Jahres in eurer Steuererklärung angeben und euch vom Finanzamt erstatten lassen.

Mit den App-Tipps unserer Kollegen von desired.de wird die Steuererklärung zum Kinderspiel. Im Video erfahrt ihr mehr dazu!

Anzeige

Wie hoch ist der Sparerfreibetrag?

Für das Jahr 2025 liegt der Sparerfreibetrag bei 1.000 Euro für Alleinstehende und bei 2.000 Euro zusammen veranlagte Ehepaare und eingetragene Lebenspartner. Bis zu dieser Summe bleiben eure Kapitalerträge garantiert steuerfrei.

Liegt euer Einkommen unter dem Grundfreibetrag (derzeit 12.096 Euro für Alleinstehende, 24.192 für Ehepaare und eingetragene Lebenspartner), könnt ihr auch eine Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen, um vollständig von der Kapitalertragsteuer befreit zu werden.

Nach aktuellem Stand (Oktober 2025) wird sich der Sparerfreibetrag im Jahr 2026 nicht verändern. Der Grundfreibetrag wird jedoch im Rahmen des Steuerfortentwicklungsgesetzes angehoben (Quelle: Bundesfinanzministerium).

Gibt es steuerliche Besonderheiten bei Zinsen aus Schweden?

Schweden erhebt grundsätzlich keine Quellensteuer auf Zinserträge für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland. Das gilt sowohl für das Klarna-Festgeld als auch für das Flexkonto.

Die Grundlage dafür ist ein Doppelbesteuerungsabkommen aus dem Jahr 1994 zwischen Deutschland und Schweden. Es legt fest, dass Zinsen nur im Wohnsitzstaat des Anlegers, also in diesem Fall in Deutschland, besteuert werden dürfen.

Anzeige

Im Übrigen sind eure Einlagen bei Klarna durch die schwedische Einlagensicherung bis zu 1.050.000 SEK (das sind etwa 100.000 Euro) geschützt.

Auf den Punkt gebracht: Klarna unterliegt zwar der schwedischen Bankenaufsicht, eure Zinserträge werden aber ausschließlich in Deutschland versteuert.

Freistellungsaufträge bei mehreren Banken: Das solltet ihr noch wissen

Ihr könnt mehrere Freistellungsaufträge vergeben, zum Beispiel bei Klarna, eurer Hausbank und vielleicht bei einem Online-Broker. Achtet bitte nur darauf, dass der Gesamtfreibetrag 1.000 beziehungsweise 2.000 Euro nicht überschreitet. Die Banken melden die Beträge nämlich automatisch ans Finanzamt.

Anzeige

Aber keine Sorge, ein versehentlich zu hoch gestellter Freistellungsauftrag führt zu einer nachträglichen Steuerkorrektur, nicht zu einer Strafe wie bei vorsätzlichem Handeln. Trotzdem lohnt es sich, die Freistellungsaufträge einmal im Jahr zu prüfen.