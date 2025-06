Freie Camping-Plätze finden: Kostenlose Apps mit Stellplatz-Radar

Der Sommer kommt und die Camping-Saison beginnt. Damit ihr auf der Reise nicht zu lange nach einem freien Stellplatz für das Wohnmobil oder einem Zeltplatz suchen müsst, hilft euch ein Stellplatz-Radar im App-Format.

Die Camping-App von „Promobil“ zeigt euch nach eigenen Angaben über 20.000 Stell- und Camping-Plätze in ganz Europa. So findet ihr auch spontan noch auf dem Road-Trip einen Platz zum Schlafen. Auch der ADAC hat einen eigenen „Camping- und Stellplatzführer“.

Freie Camping-Plätze finden: Diese Apps helfen

Download für Android:

Download für iPhone:

Die Stellplatz-App von Promobil gibt es kostenlos für Android-Smartphones und iPhones. Einige Zusatzfunktionen lassen sich kostenpflichtig in der Pro-Version freischalten. Das Abo kostet 2,99 Euro monatlich oder 9,99 Euro für ein ganzes Jahr und bietet neben erweiterten Such- und Notizenfunktionen auch einen Offline-Modus sowie Werbefreiheit. Die Anwendung versorgt euch mit allen notwendigen Informationen für euren nächsten Camping-Trip.

Dank GPS-Anbindung könnt ihr euch auf einer Karte schnell Stellplätze in eurer Nähe anzeigen. Zudem lassen sich damit ganze Camping-Touren im Voraus planen, sodass ihr auf Reisen nur noch eurem Plan folgen müsst. Zeltplätze auf der Route lassen sich ganz einfach per Haken als (Zwischen-)Ziel einfügen. Aktuell befinden sich über 26.000 Camping-Plätze im Stellplatz-Radar. Nach eigenen Angaben werden alle Einträge von einer Redaktion geprüft. Nutzerbewertungen zeigen, ob es sich lohnt, einen Camping-Platz anzusteuern oder ob es dort schlechte Erfahrungen gab. Bilder helfen ebenfalls bei der Auswahl des nächsten Reiseziels.

Freie Camping-Plätze per App: Stellplatz-Radar von ADAC

Eine kostenpflichtige Alternative zur Anzeige von Camping-Plätzen ist der ADAC Camping- und Stellplatzführer. Die App für Android und iOS kostet einmalig 9,99 Euro und gehört zu den beliebtesten Reise-Apps. In der Anwendung kann man europaweit nicht nur Zeltplätze finden, sondern viele davon auch direkt buchen. Die digitale ADAC Campcard ist integriert und liefert zusätzliche Rabatte für die Reise (mehr zur Campcard bei ADAC). Neben Bewertungen anderer Nutzer hilft hier auch eine „ADAC Klassifikation“ bei der Auswahl des richtigen Platzes für die Übernachtung. Diverse Filterfunktionen helfen ebenfalls. So kann man sich zum Beispiel kinderfreundliche Orte oder Standorte mit WLAN anzeigen lassen.

In der Datenbank sind rund 26.000 Camping- und Stellplätze in ganz Europa registriert. Über 200.000 Kundenbewertungen liefern umfangreiche Erfahrungsberichte zu verschiedenen Stellplätzen. Mit der richtigen App findet ihr auch gleich gute Badeseen zur Abkühlung.

Camping Info für Android, iOS und Browser

Auch im Angebot von Camping.Info wird man bei der Suche nach einem Platz für sein Wohnmobil oder Zelt fündig.

Die Informationen zu fast 23.000 Camping-Plätzen in Europa lassen sich auch ohne Download direkt in der Web-Version des Angebots anschauen (weiter zu Camping.Info). Neben diversen Angaben zu den einzelnen Orten erfährt man dort auch direkt, ob man noch einen Platz findet. Die Campingplätze in der Nähe werden auf einer Karte angezeigt. Mit dem Datumsfilter findet man heraus, ob noch Kapazitäten verfügbar sind.