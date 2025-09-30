Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Frischer Kindle-Lesestoff: 19 E-Books kostenlos bei Amazon entdeckt

Frischer Kindle-Lesestoff: 19 E-Books kostenlos bei Amazon entdeckt

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books.
Jeden Tag stellen wir euch neue kostenlose E-Books vor, die wir im Amazon-Buch-Shop für euch gefunden haben. Heute gibt’s eine Menge Liebe, Thriller mit unerwarteten Wendungen und Fantasy-Drachen.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

In Trouble with Mr. Charming (Unexpected Love Stories 26)
CAMA- one more Kiss : Mafia Romance
Lumberjack Lagoon Die Kollecktion: holzfaller eins bis sechs (Elsie James Deutsche Sammlungen 1)
Ein neues Kapitel in der Bucht (Der Buchklub der angehenden Autoren 1)
Vegas Love (Crawford Brothers - Deutsch 1)
Broken Love (Crawford Brothers - Deutsch 2)
I hate you, Honey (Catch me 1)
Ein Mann für eine Nacht
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Sekunden
Alien Warrior - Colliding Worlds: Dark Alien Romance (Crashed on Earth 1)
Drachenküsse im Mondschein: Mein Feuer in deinem Lied 1
Mating Fever – Drachenfieber: Meister der Flamme (Paarungsfieber Drachenwandler Liebesroman 1)
Abseits der Zeit
Autorenzeilen und Vampire (Ravens Hollow Investigations – Reihe)
Krimis, Romane und Thriller

MacTavish & Scott - Das Geheimnis von Oxburn Castle: Die Lady Detectives von Edinburgh (Schottische
The True Story: Kriminalroman
Heuwagen und Mord (Baumhaushotel-Mysterien)
Blutige Jagd: Der erste Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer
DAS UNAUSSPRECHLICHE
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Undercover Milliardär - Royal Resorts: Romantische Komödie
King Daddy (Lords of Las Vegas Reihe)
Meine Sommer mit Marx: Roman – eine knisternde Second-Chance-Romance für echtes Sommergefühl (Lavnit
Gelassen (Zertrümmert 3)
Die Rabenkönigin: Von Schattenschwingen und Feenzaubern
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
Ewiger Horizont (Der ewige Horizont 1)
Fabolon: Sammelband 1+2
Tee und Mord (Ein Psychisches Café Mysterium 3)
Kater Tammo und die Spur aus Zucker: Ostfrieslandkrimi
Die Direktorin: Ein mitreißender Psychothriller voller Twists (H.M. Lynn – Psychothriller-Sammlung)
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

