Frischer Kindle-Lesestoff: 19 E-Books kostenlos bei Amazon entdeckt

Jeden Tag stellen wir euch neue kostenlose E-Books vor, die wir im Amazon-Buch-Shop für euch gefunden haben. Heute gibt’s eine Menge Liebe, Thriller mit unerwarteten Wendungen und Fantasy-Drachen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

In Trouble with Mr. Charming (Unexpected Love Stories 26) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:19 Uhr

CAMA- one more Kiss : Mafia Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:22 Uhr

Lumberjack Lagoon Die Kollecktion: holzfaller eins bis sechs (Elsie James Deutsche Sammlungen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:30 Uhr

Ein neues Kapitel in der Bucht (Der Buchklub der angehenden Autoren 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:30 Uhr

Vegas Love (Crawford Brothers - Deutsch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:31 Uhr

Broken Love (Crawford Brothers - Deutsch 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:31 Uhr

I hate you, Honey (Catch me 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:33 Uhr

Ein Mann für eine Nacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:34 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Sekunden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:21 Uhr

Alien Warrior - Colliding Worlds: Dark Alien Romance (Crashed on Earth 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:22 Uhr

Drachenküsse im Mondschein: Mein Feuer in deinem Lied 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:23 Uhr

Mating Fever – Drachenfieber: Meister der Flamme (Paarungsfieber Drachenwandler Liebesroman 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:25 Uhr

Abseits der Zeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:28 Uhr

Autorenzeilen und Vampire (Ravens Hollow Investigations – Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:33 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

MacTavish & Scott - Das Geheimnis von Oxburn Castle: Die Lady Detectives von Edinburgh (Schottische Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:20 Uhr

The True Story: Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:26 Uhr

Heuwagen und Mord (Baumhaushotel-Mysterien) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:26 Uhr

Blutige Jagd: Der erste Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:28 Uhr

DAS UNAUSSPRECHLICHE Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 08:32 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Undercover Milliardär - Royal Resorts: Romantische Komödie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 05:02 Uhr

King Daddy (Lords of Las Vegas Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 05:46 Uhr

Meine Sommer mit Marx: Roman – eine knisternde Second-Chance-Romance für echtes Sommergefühl (Lavnit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 04:43 Uhr

Gelassen (Zertrümmert 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 05:27 Uhr

Die Rabenkönigin: Von Schattenschwingen und Feenzaubern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 04:38 Uhr

Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 06:57 Uhr

Ewiger Horizont (Der ewige Horizont 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 03:55 Uhr

Fabolon: Sammelband 1+2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 05:15 Uhr

Tee und Mord (Ein Psychisches Café Mysterium 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 04:25 Uhr

Kater Tammo und die Spur aus Zucker: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 05:56 Uhr

Die Direktorin: Ein mitreißender Psychothriller voller Twists (H.M. Lynn – Psychothriller-Sammlung) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 05:49 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.