Fritzbox: 19 geniale Tricks, die jeder Nutzer kennen muss

In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch die besten 19 Tipps und Tricks für eure Fritzbox, die ihr vermutlich noch nicht kennt.

Die meisten Leute richten das WLAN an der Fritzbox ein und die Internetverbindung. Aber die Fritzbox hat noch viel mehr Funktionen, mit denen man sich das Tech-Leben deutlich einfacher machen kann. Wir nennen hier die Funktionen anhand der FritzBox 7590 und 7490, doch bei vielen anderen AVM-Routern mit aktuellem Betriebssystem funktioniert es ganz genauso.