Fritzbox offline? Neue Funktion bringt euch sofort zurück ins Netz

FritzOS 8.20 bringt viele nützliche Funktionen mit.

Mit FritzOS 8.20 steht ein umfassendes Update bereit. Über 40 Neuerungen und Verbesserungen betreffen Bereiche wie Internetverbindung, Smart Home und WLAN. Erste Router erhalten das Update jetzt.

Fritzboxen: Update auf FritzOS 8.20

Eine der auffälligsten Neuerungen heißt Fritz Failsafe. Die Funktion sorgt dafür, dass die Fritzbox auch bei einem Internetausfall online bleibt, etwa durch eine per USB oder LAN verbundene Mobilfunkverbindung. Unterstützt werden unter anderem die Modelle Fritzbox 6860 5G oder 6850 LTE.

Auch im Smart Home gibt es Fortschritte. Der Energiezähler FritzSmart Energy 250 kann jetzt zusätzlich Einspeisewerte anzeigen. Neue Auslöser für Routinen sowie eine verbesserte Anmeldung von Geräten über die Mesh-Oberfläche sorgen für mehr Komfort. Der Vierfach-Taster FritzSmart Control 440 erhält neue Funktionen, etwa zur Steuerung von Lichtfarbe oder WLAN.

FritzOS 8.20: WLAN, Kindersicherung und Netzwerkanalyse

Mit dem Online-Monitor von FritzOS 8.20 lassen sich stark genutzte Geräte einfacher identifizieren. Er zeigt den Datenverbrauch der letzten 14 Tage und erlaubt eine direkte Konfiguration der angezeigten Geräte. Auch die Kindersicherung wurde überarbeitet. Alle Einstellungen sind nun zentral auf einer Seite zugänglich. Pro Kind stehen jetzt zwölf Tickets zur Verfügung, um die Online-Zeit flexibel zu verlängern.

Im WLAN-Mesh lassen sich mehrere Repeater gleichzeitig koppeln. Die Anmeldung erfolgt einfacher, ein erneutes Passwort ist nicht erforderlich. Neu ist auch die Upload-Funktion im FritzNAS. Per Freigabe-Link können Dritte Fotos und Dateien direkt hochladen, etwa nach einer Veranstaltung oder Familienfeier.

Das Update auf FritzOS 8.20 steht jetzt für die Modelle Fritzbox 7590 (AX), 6660 Cable, 6591 Cable sowie 7583 und 7583 VDSL bereit (Quelle: Fritz).

