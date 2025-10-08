Fritzbox: So richtet ihr euer Telefon in wenigen Schritten richtig ein

Ein Telefon lässt sich bei einer FRITZ!Box in wenigen Schritten einrichten, egal, ob es sich um ein DECT-, analoges oder IP-Telefon handelt. Das geht über die Benutzeroberfläche am Router.

Fritzbox: Telefon einrichten

Je nach eurem Telefonanbieter (Provider) sind eine oder mehrere Telefonnummern in eurer Fritzbox bereits voreingestellt, nachdem ihr sie mit den Anmeldedaten vom Provider eingerichtet habt. Unter Umständen wollt ihr aber eure Hauptrufnummer oder eine zusätzliche konfigurieren. Ihr könnt sowohl analoge Telefone als auch DECT-Telefone an die Fritzbox anschließen.

Öffnet auf dem PC oder Smartphone einen Browser. Gebt fritz.box in die Adresszeile ein und meldet euch mit dem Router-Kennwort an. Das steht auf der Unterseite der Box, falls ihr es nicht geändert habt. Klickt im Menü links auf „Telefonie“. Wählt dann „Telefoniegeräte“. Klickt auf „Neues Gerät einrichten“. Nun fragt die FRITZ!Box, welches Gerät ihr einrichten möchtet. Wählt den Eintrag „Telefon“. Je nach Telefonart gibt es verschiedene Möglichkeiten: DECT-Telefon: Wählt „DECT (schnurlos)“ , aktiviert den Anmeldemodus an der FRITZ!Box (Telefon-Taste an der Box ca. 6 Sekunden drücken) und folgt den Anweisungen am Telefon.

, aktiviert den an der FRITZ!Box (Telefon-Taste an der Box ca. 6 Sekunden drücken) und folgt den Anweisungen am Telefon. Analoges Telefon: Wählt „Anschluss für ein Telefon an der FRITZ!Box“ (z. B. FON 1 oder FON 2). Steckt das Kabel in den passenden Anschluss am Router. Unter Umständen war es das schon, und ihr könnt damit sofort telefonieren.

(z. B. FON 1 oder FON 2). Steckt das Kabel in den passenden Anschluss am Router. Unter Umständen war es das schon, und ihr könnt damit sofort telefonieren. IP-Telefon: Wählt „LAN/WLAN (IP-Telefon)“. Ihr erhaltet einen Benutzernamen und ein Kennwort. Diese Daten werden im jeweiligen Programm oder Gerät eingegeben. Bei mehreren Leitungen könnt ihr auswählen, welche Rufnummer für eingehende und ausgehende Anrufe gelten soll. Das ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel verschiedene Nummern für Arbeit und Privat nutzt. Schließt die Einrichtung mit „Fertigstellen“ ab. Mache anschließend einen Testanruf, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.

Gebt hier Land und zugehörige Vorwahlen ein. (© GIGA)

Eingerichtete Telefone bearbeiten

In der Übersicht Telefoniegeräte könnt ihr bestehende Telefone über das Stift-Symbol neben dem jeweiligen Gerät ändern, um beispielsweise einzustellen, bei welcher Telefonnummer welches Gerät klingeln soll.

Ausgehende Anrufe werden standardmäßig über die erste eingestellte Rufnummer der Fritzbox aufgebaut.

werden standardmäßig über die erste eingestellte Rufnummer der Fritzbox aufgebaut. Eingehende Anrufe werden von allen eingetragenen Rufnummern angenommen.

Unter Telefonie, Eigene Rufnummern im Reiter Anschlusseinstellungen seht ihr unter den Standortangaben die Option Festnetz. Die Einstellung muss nicht zwangsläufig aktiviert werden. Wenn ihr beispielsweise einen IP-fähigen Basisanschluss habt, werden die Telefonate über das Internet statt über das Festnetz geführt. Beim Telefonieren merkt ihr dabei keinen Unterschied.

Telefonnummer einrichten