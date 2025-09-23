FritzBox-Speedtest: Wie schnell ist euer Internet? So findet ihr es heraus

Mit der FritzBox könnt ihr eure Internet-Geschwindigkeit einfach messen – direkt im Browser oder im Router-Menü. Wir zeigen euch die besten Methoden.
FritzBox-Speedtest: So findet ihr heraus, wie schnell euer Internet wirklich ist
Ob beim Streaming, Gaming oder im Homeoffice – langsames Internet nervt. Mit den richtigen Speedtests an der FritzBox selbst und online prüft ihr schnell, wie flott eure Verbindung wirklich ist.
Die einfachste Methode: Öffnet im Browser den offiziellen AVM-Speedtest unter scope.avm.de. Dort wird eure aktuelle Download- und Upload-Geschwindigkeit gemessen, genauso wie die Latenz. Der Test funktioniert auf PC, Smartphone und Tablet – ihr müsst nur mit eurem Heimnetz verbunden sein.
Tipp: Führt den Test zu verschiedenen Tageszeiten durch, um Schwankungen zu erkennen.
DSL-Diagnose in der FritzBox nutzen
Direkt im Router-Menü findet ihr unter „Internet“ und dann „DSL-Informationen“ detaillierte Werte zu eurer Verbindung. Die DSL-Diagnose zeigt euch:
- Maximale und aktuelle Datenrate
- Signalqualität
- Fehlerstatistiken
Diese Funktion ist besonders nützlich, um festzustellen, ob die Leitungskapazität eures Anbieters voll ausgeschöpft wird.
Im Video geben wir euch Tipps, was zu tun ist, wenn das Internet ganz ausfällt.
WLAN und LAN vergleichen
Manchmal liegt das Problem nicht am Internetanschluss, sondern an der Verbindung im Haus. Vergleicht daher die Geschwindigkeit per LAN-Kabel mit der WLAN-Verbindung. Ist das LAN deutlich schneller, könnte das WLAN-Signal zu schwach oder gestört sein. Hilfreich sind hier ein besserer Router-Standort, Repeater oder die Wahl eines weniger überlasteten Funkkanals.
Engpässe erkennen und beheben
Wenn eure gemessene Geschwindigkeit deutlich unter dem gebuchten Tarif liegt, können mehrere Ursachen dahinterstecken:
- Schlechte Verkabelung oder alte Splitter
- Falsche Routereinstellungen
- Hohe Netzauslastung beim Anbieter
In solchen Fällen lohnt sich ein Anruf beim Support – am besten mit den Messergebnissen aus LAN- und WLAN-Test in der Hand. Außerdem haben wir Tipps, mit denen die FritzBox wieder schneller läuft.