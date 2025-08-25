Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. FritzBox überwachen: So behaltet ihr den Internet-Zugang im Griff

FritzBox überwachen: So behaltet ihr den Internet-Zugang im Griff

Lars Harms
Lars Harms,
2 min Lesezeit
Eure FritzBox kann mit ein paar Tricks schneller werden.
Eure FritzBox hält viele Infos für euch parat. (© IMAGO / Lobeca / Bildbearbeitung GIGA)
Wenn eurer Router nicht so funktioniert wie gewünscht, kann sich ein Blick ins Ereignisprotokoll lohnen. Damit behaltet ihr den Überblick.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Ereignisse werden protokolliert
  2. 2.Wo sind die Informationen zu finden?
  3. 3.Filter und detaillierte Informationen
  4. 4.Neustart löscht das Protokoll

Ereignisse werden protokolliert

Router wie die FritzBox sind komplexe Geräte mit einer Vielzahl an Funktionen und Einstellungen. Dadurch kann es allerdings auch einfacher zu Fehlern kommen. Wenn ihr kontrollieren wollt, woran ein Problem liegt, kann das Ereignisprotokoll Abhilfe schaffen. In diesem werden wichtige Ereignisse aufgelistet.

Wo sind die Informationen zu finden?

Die Liste, die chronologisch sortiert ist und mit den aktuellsten Ereignissen beginnt, ist über die Benutzeroberfläche der FritzBox erreichbar. Nach der Anmeldung könnt ihr das Protokoll folgendermaßen finden:

Auf der linken Seite öffnet ihr den Reiter „System“. Dort findet sich der Button für Ereignisse“. Wenn ihr diesen angeklickt habt, ist die Liste mit den Ereignissen, also das Ereignisprotokoll, zu finden.

Filter und detaillierte Informationen

Da im Ereignisprotokoll sehr viele Informationen vermerkt werden, besteht die Möglichkeit, nach bestimmten Ereignissen zu filtern. Damit behaltet ihr den Überblick und müsst nicht aus der Vielzahl an Ereignissen händisch nach der von euch gewünschten Information suchen.

Wenn ihr detaillierte Informationen zum speziellen Ereignis herausfinden möchtet, braucht ihr es nur anzuklicken. Dann öffnet sich eine Hilfe-Seite der FritzBox, die die Bedeutung genauer erklärt. Wir verraten euch zudem, wie ihr den Datenverkehr eurer FritzBox mitschneiden könnt.

Neustart löscht das Protokoll

Wichtig: Sollte die FritzBox neu gestartet werden, ist das Protokoll verloren. Die Informationen werden also nicht dauerhaft gespeichert. Wer dies wünscht, kann die Daten aber regelmäßig auch automatisch herunterladen lassen. Dann gehen keine Informationen verloren.

