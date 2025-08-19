Fritzbox zurücksetzen: Anleitung für alle Modelle – so klappt der Reset

Wenn die Fritzbox nicht mehr richtig funktioniert, das Internet dauerhaft weg ist oder die Verbindung Probleme macht, könnt ihr den Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Neue Fritzbox-Modelle haben aber keinen Reset-Knopf mehr. Wir zeigen, wie ihr eure Fritzbox trotzdem zurücksetzt. Das geht teilweise auch ohne Internet und Telefon.

Einstellungen gehen verloren: Bei dem Vorgang gehen alle vorgenommenen Einstellungen verloren. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gilt wieder der WLAN-Netzwerkschlüssel auf der Rückseite der Fritzbox. Ihr müsst die Fritzbox nach dem Reset also neu konfigurieren.

Fritzbox ohne Internet und Telefon zurücksetzen

Der Reset muss normalerweise über die Benutzeroberfläche durchgeführt werden. Habt ihr keinen Zugriff oder wird der Router als Repeater verwendet, geht so vor:

Schaltet die Fritzbox zunächst aus und entfernt alle Kabel. Verbindet die Fritzbox per LAN-Kabel mit einem Computer oder Laptop. Der Rechner sollte dabei ausgeschaltet sein. Schaltet die Fritzbox an und wartet, bis sie hochgefahren ist. Deaktiviert die WLAN-Verbindung am Rechner. Startet einen Browser und gebt die Adresse http://fritz.box ein, um zur Benutzeroberfläche des Routers zu gelangen. Öffnet sich das Router-Menü nicht, müsst ihr zunächst die Geräte-IP herausfinden. Standardmäßig lautet sie 192.168.178.1. Wurde sie geändert, findet ihr sie über die Netzwerk-Einstellungen heraus. Ruft dafür die Eingabeaufforderung von Windows auf. Gebt den Befehl ipconfig ein. Hier findet ihr die Zeile „Standardgateway". Daneben steht die IP-Adresse. Gebt die IP-Adresse im Browser ein, um das Fritzbox-Menü zu öffnen.

Tipp: In den meisten Fällen funktioniert auch die Notfall-IP 169.254.1.1.

Hier könnt ihr jetzt die Option „Kennwort vergessen“ und anschließend „Werkseinstellungen wiederherstellen“ nutzen. Beachtet aber, dass diese Notfall-Optionen nur innerhalb der ersten 10 Minuten nach einem Neustart zur Verfügung stehen. Habt ihr für die Schritte oben länger gebraucht, schaltet die Fritzbox nochmal aus und wieder ein.

Reset ohne Passwort über Wiederherstellungsprogramm

Falls ihr euer Passwort nicht mehr wisst, stellt der Hersteller auch ein Notfall-Tool für den Reset bereit:

Steuert dafür diese Adresse an: ftp.avm.de/fritzbox. Sucht nach eurem Modell. Dort wählt ihr „Deutschland“ und „recover“ aus, um die dahinter liegende exe-Datei herunterzuladen. Schließt den Router per LAN-Kabel an einen Rechner an. Startet dann die exe-Datei und führt die angezeigten Anweisungen durch. Möglicherweise müsst ihr die Firewall am PC vorübergehend ausschalten, damit alles funktioniert.

Kein Reset-Knopf: Fritzbox per Telefon zurücksetzen

Die Fritzbox 7490 oder neuere Modelle haben keinen Reset-Knopf mehr. Dort könnt ihr den Reset per Telefon durchführen, wenn ihr euch nicht mehr in die Benutzeroberfläche einloggen könnt:

Trennt die Fritzbox vom Strom und schließt ein Telefon an den „Fon“-Anschluss an. Das Gerät muss das Tonwahlverfahren unterstützen. Tonwahlverfahren bedeutet, dass ihr einen Ton hört, wenn ihr eine Ziffer am Telefon drückt. Ein IP-Telefon wie das „FRITZ!App Fon“ funktioniert dafür nicht. Schließt die Fritzbox wieder an den Strom an und wartet, bis die Power-LED leuchtet. Dann ist der Router fertig hochgefahren. Hebt den Hörer ab und gebt den Code #991*15901590* ein. Nach Eingabe des letzten Sternchens hört ihr ein Signal. Legt wieder auf. Die Fritzbox wird nun zurückgesetzt und startet neu.

Der Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Danach könnt ihr sie erneut einrichten. Das Standard-WLAN-Passwort steht auf der Unterseite des Routers auf einem kleinen Hinweisschild.

Auf der Fritzbox-UnterseiteHier seht ihr das Standard-WLAN-Passwort. (© GIGA)

Falls ihr einen Repeater nutzt, könnt ihr diesen auch zurücksetzen:

Fritzbox in der Benutzeroberfläche zurücksetzen

Falls ihr noch euer Router-Passwort kennt, setzt ihr die Fritzbox ganz einfach über ihre Benutzeroberfläche im Browser zurück:

Öffnet die Benutzeroberfläche der Fritzbox. Gebt dazu in die Adresszeile des Browsers http://fritz.box, drückt Enter und gebt euer Router-Passwort ein. Navigiert zum Menü „System“ > „Sicherung“. Im Reiter „Werkseinstellungen“ klickt ihr auf den Button „Werkseinstellungen laden“. Der Vorgang dauert wenige Minuten und die Fritzbox startet neu.

Falls ihr nicht die Benutzeroberfläche der Fritzbox seht, gebt stattdessen die Standard-IP der Fritzbox 192.168.178.1 ein und drückt Enter.

Hier könnt ihr die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurücksetzen. (© GIGA)

Was bewirkt der Fritzbox-Reset?

Wenn die Fritzbox auch nach einem Neustart nicht mehr richtig funktioniert oder ihr sie verkaufen wollt, könnt ihr den Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Vorher empfehlen wir, die Fritzbox-Einstellungen zu sichern, um sie später einfach wiederherstellen zu können.

Nach dem Reset

Nach dem Zurücksetzen könnt ihr die Fritzbox neu konfigurieren. Verwendet gegebenenfalls eure zuvor erstellte Sicherung, um die Einstellungen wiederherzustellen. So richtet ihr eure Fritzbox neu ein:

Fritzbox 7490 und andere Modelle auf ähnliche Weise zurücksetzen

Da die Fritzboxen alle mit dem Betriebssystem FritzOS ausgestattet sind, funktionieren sie sehr ähnlich. Nur der Funktionsumfang variiert. Ihr könnt also die Fritzbox 7490 und andere Modelle wie oben beschrieben zurücksetzen.

