Frontera vs. Grandland: Was richtet der Sparzwang bei Opels Billig-SUV an?

Opel hat mit dem Frontera ein neues SUV für kleines Geld im Portfolio. Wie groß sind die Abstriche, die Fahrer für den kleinen Preis machen?

Mit dem Frontera gelingt Opel schon heute etwas, woran etwa VW bisher kläglich scheitert: ein erschwingliches Elektro-SUV zum kleinen Preis. Dass damit Abstriche einhergehen, ist offensichtlich. Im direkten Vergleich zum Oberklasse-SUV Grandland treten diese Nachteile deutlich zum Vorschein.

Opel Frontera: Billig-SUV, dem man den Sparzwang nicht ansieht – von außen

Das wohl Ungewöhnlichste am Frontera springt euch direkt an, sobald ihr den Wagen starten wollt. Denn wo alle modernen Elektroautos, die ich kenne, einen einfachen Startknopf haben, findet ihr beim Frontera doch tatsächlich ein Schlüsselloch. Dazu bekommt ihr einen klassischen Autoschlüssel, komplett mit Schlüsselbart und Zähnen – das seht ihr im E-Auto sonst einfach nirgends.

Ein funktioneller Nachteil ist das nicht wirklich. Auf so schicke Features wie automatisches Öffnen oder ein Keyless-System müsst ihr beim Frontera aber verzichten.

Was mich wirklich enttäuscht hat, ist die fehlende Einstellungsmöglichkeit beim Rekuperieren. Moderne Elektroautos nutzen die Bremsenergierückgewinnung, um damit den Akku wieder etwas zu laden und ein paar Kilometer rauszuholen – der Frontera ist da keine Ausnahme.

Er bietet aber keine Einstellung an, wie stark oder schwach die Bremswirkung sein soll. Von gar keine bis maximale Rekuperation gibt es bei vielen höherpreisigen Modellen oft drei oder mehr Stufen, aus denen ihr als Fahrer wählen könnt. Beim Frontera verzichtet Opel darauf. Ihr könnt die Rekuperation auch nicht deaktivieren, um auf der Autobahn zu segeln. Sobald ihr den Fuß vom Gaspedal nehmt, geht der Frontera automatisch spürbar in die Eisen.

Der Elektromotor kommt mit 83 kW (113 PS) auskömmlich daher. Aber auch hier müsst ihr euch bewusst sein: Die Leistung reicht aus, ist für ein E-Auto aber einfach sehr gering. An der Ampel spürt ihr sofort, dass der Frontera seine Zeit braucht, um in Gang zu kommen. Wenn ihr die Basisausstattung wählt, verzichtet ihr außerdem komplett auf ein zentrales Display – auch wenn der Screen, den Opel verbaut, ohnehin zu wünschen übrig lässt:

Das Beste, was sich über das zentrale Display sagen lässt, ist: Ihr braucht es nicht, weil die wichtigsten Funktionen mit physischen Tasten versehen sind. (© GIGA)

Mit seinem Preis kann der Frontera punkten

Was der Frontera richtig macht, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Für ab 28.990 Euro erwartet kein Kunde einen voll ausgestatteten elektrischen Langstreckenläufer. 305 bis 408 km Reichweite sind nach WLTP-Standard drin, die Realität liegt deutlich darunter. Das E-SUV bietet viel Platz, auch in der zweiten Reihe. Das Design ist schlicht, aber schön, sodass von außen niemand auf den ersten Blick einen billigen Eindruck hat. Mir hat der Gurt richtig gut gefallen, mit dem Getränke im Becherhalter gesichert werden – ein unerwarteter Hingucker:

Der mit Gurt gesicherte Becherhalter ist eine günstige – und überraschend stylische – Alternative. (© GIGA)

Und wer auf hohe Spitzenleistung und lange Strecken ohne Stopp ohnehin verzichten kann, ist im Frontera einfach gut aufgehoben.

Etwas erschreckend ist aber noch immer der direkte Preisvergleich. Ihr kriegt das E-SUV ab rund 29.000 Euro, für die Vollausstattung müsst ihr schon 32.490 Euro hinlegen. Die Benziner-Hybrid-Variante hingegen wird euch im Vergleich dazu für 23.990 Euro fast hinterhergeworfen.

Ich habe mich im Frontera wohlgefühlt – aber unter anderem, weil ich mich an meinen Skoda Fabia (Baujahr 2014) erinnert gefühlt habe. Ob das 2025 noch ein Kaufkriterium ist? Ich habe meine Zweifel.

Mit dem Grandland zeigt Opel, dass sie auch anders können

Der Grandland macht als Elektro-Aushängeschild bei Opel echt was her. (© GIGA)

Im Grandland ist der Spardruck vergessen. Das SUV aus der oberen Mittelklasse trumpft mit allem auf, was man erwartet: Assistenzsysteme, die über das gesetzliche Mindestmaß deutlich hinausgehen. Raum, Komfort, Panoramadach, gekühlte Mittelkonsole, Massagefunktion, für Rückengesundheit ausgezeichnete Sitze (auch im Frontera sitzt ihr aber deutlich bequemer, als die ansonsten günstige Ausstattung suggeriert):

Mit der Sitzeinstellung hat sich Opel nicht übernommen – die Lordosenstützfunktion im Sitz macht sich dafür richtig gut. (© GIGA)

Fahr- und Rekuperationsmodi könnt ihr während der Fahrt einfach auswählen und verändern, kabelgebunden oder per Bluetooth verbindet sich das Smartphone. Die Liste lässt sich noch weiter fortsetzen, aber die Quintessenz für mich war: Der Grandland ist ein Elektro-SUV, wie man es in der oberen Mittelklasse mittlerweile erwarten kann.

Soll heißen: Es gibt mehr Features, als sich auf kurzen Testtouren ausprobieren lässt. Ihr habt eine Menge Platz und noch mehr Motorpower, 582 km maximale WLTP-Reichweite – aber eben auch einen nicht zu vernachlässigenden Preis. Beim Grandland geht es ab 46.750 Euro los, in der elektrischen Vollversion werden 59.990 Euro fällig. Für mehr als das Doppelte des Frontera-Startpreises kriegen Kunden auch deutlich mehr geboten:

Im Innern bietet der Grandland eine angenehme Mischung aus Modernität und Klassik – und so viel Platz für den linken Fuß, wie es noch in keinem anderen Auto gesehen habe. (© GIGA)

Fazit: Opels Frontera hat mehr als nur eine Daseinsberechtigung

Müsste ich mich entscheiden, ohne aufs Geld zu achten: Der Frontera hätte keine Chance.

Aber gerade, für Kunden, bei denen der günstige Preis Kaufgrund Nummer Eins ist, lässt sich festhalten: Der Frontera ist absolut kein Totalausfall, der vom Spardruck zerstört wird. Er ist vielmehr ein auf das Notwendige reduziertes Auto – oder kurz: Der Opel Frontera hat alles, was man braucht. Der Grandland hingegen bietet, was viele Kunden heute wollen.