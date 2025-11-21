Froplay: Der Traum vom pflegeleichten KI-Haustier? Das steckt dahinter

In sozialen Netzwerken wie YouTube und TikTok tauchen derzeit vermehrt Videos von „Froplay“, einem „KI-gesteuerten Roboter-Welpen“ auf. Der Roboter soll sich verhalten, wie ein echtes Haustier. Lohnt sich das?

Echte Roboter-Welpen als Geschenk?

In solchen Videos wird gezeigt, wie sich der Hund wie ein reales Tier bewegt. Neben Werbevideos tauchen auch Anzeigen auf Web-Seiten auf. Es wird dort sogar eine „99,9-prozentige Ähnlichkeit mit einem echten Hund“ versprochen. So sieht eine Werbung für den angeblich „hochrealistischen Roboterhund“ aus:

Der Vierbeiner braucht kein Hundefutter und der angeblich von „Meister-Ingenieuren aus Deutschland“ entwickelte KI-Welpe wird per USB aufgeladen. Auf Verkaufsseiten werden vermeintliche Auszeichnungen („Toy of the Year“), Expertenrezensionen, Testimonials und Lager-Warnungen („nur noch wenige auf Lager“) verwendet, um Vertrauen zu schaffen und zum schnellen Kauf zu animieren. Auch bei Amazon sind solche „realistischen Roboterwelpen“ inzwischen gelistet, die Bewertungen von 1 bis 2 Sternen sprechen aber eine klare Sprache (bei Amazon ansehen).

Wer den Roboterhund als Weihnachtsgeschenk ins Auge fasst, sollte jedoch vorsichtig sein.

Es gibt zahlreiche Berichte von Käufern, die schlechte Erfahrungen mit den Froplay-Tieren gemacht haben. Bereits vor Monaten warnte ein Nutzer bei Reddit vor den Fake-KI-Spielzeugen. Vor Weihnachten tauchen wieder vermehrt Anzeigen dafür auf.

Auch bei Trustpilot gibt es enttäuschte Käufer. Anstelle eines Roboters, der einen echten Hund ersetzen könnte, wird von einfachen Plüschtieren berichtet, die geliefert wurden.

„Ich habe 2 Hunde bestellt und diese auch erhalten. Ich bin sehr über die Qualität enttäuscht. Es handelt sich nur um Billigstware und sie können nichts von dem, was in der Werbung gezeigt wird.“

„Diese Seite bietet angebliche Spielzeuge an. ACHTUNG! Das ist alles mit KI generiert und Sie erhalten nur billige Ware aus China!“

„Ich habe diesen Hund auch bestellt. Welch eine Enttäuschung.“

In den Plüschtieren sei oft nur ein simpler Sound-Mechanismus mit Batterie und Lautsprechern verbaut, aber keine Sensoren, keine Motorik, keine echte KI. KI-Versprechungen wie echtes Laufen, Lernen und Bewegungsabläufe werden demnach nicht eingehalten. Anders als in den Videos angegeben, werden die KI-Hunde auch nicht in einer Geschenkbox geliefert, sondern in einem „Jutesack“.

Vorsicht vor den KI-Hunden

Die Realität sieht ganz anders aus als in den Werbevideos. Videos, die den KI-Hund in Aktion zeigen, sind KI-generiert und zeigen nicht das tatsächliche Verhalten des Spielzeugs. Im YouTube-Channel von HeadsUp könnt ihr sehen, wie die Hunde in echt aussehen und was sie „können“. Das Video ist zwar auf Englisch, für den Eindruck ab 1:00 Minute braucht ihr aber keine Sprachkenntnisse:

Der Herstellungspreis dieser Spielzeuge liegt laut MalwareTips bei nur 1,80 bis 4 USD (Versand aus China), ist also sehr billig im Vergleich zu dem, was beworben wird. Eine Rückgabe ist praktisch nicht möglich: Für Rücksendungen müsste man den Artikel nach China schicken, die Versandkosten zwischen 25 und 40 US-Dollar übersteigen dabei oft den Wert des erhaltenen Produkts.

Roboter-Welpen als echter Hundeersatz? Bestellt ihr einen dieser „realistischen Welpen“, bekommt ihr also im Normalfall tatsächlich etwas geliefert – die Erwartungen aus den Werbenvideos dürften aber kaum getroffen werden. Dann lieber einen echten Hund – wer keine Zeit oder Lust auf diese Verantwortung hat, kann auch zum Tierheim bei sich in der Nähe, um als „Gassigeher“ zeitweise auszuhelfen und den Tieren dort etwas Abwechslung liefern. Martin Maciej

