Früher hatte ich jedes Jahr ein neues Handy – aber mit dem Pixel 8 Pro habe ich den Teufelskreis durchbrochen

Mein Google Pixel 8 Pro hat mich bekehrt.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Als Mitglied einer Tech-Redaktion habe ich ständig Zugriff auf topaktuelle Smartphones. Und vor einigen Jahren habe ich davon auch noch ordentlich Gebrauch gemacht. OnePlus 3T, Google Pixel 2 XL, OnePlus 6, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, OnePlus 7 Pro, ein Wiko Y80, OnePlus 7T und 9 Pro – mindestens einmal im Jahr wechselte ich das Smartphone.

Doch damit ist seit 2023 Schluss! Mit dem Wechsel auf mein Google Pixel 8 Pro (Test) bin ich endlich Smartphone-sesshaft geworden – und das hat gute Gründe.

Mein Pixel 8 Pro leistet mir noch immer gute Dienste

Seit Oktober 2023 bin ich stolzer Besitzer eines Google Pixel 8 Pro – nicht zuletzt dank der warmen Empfehlung meines Kollegen Peters. Über zwei Jahre habe ich das Smartphone jetzt im Einsatz – und in all der Zeit ist mir kein einziges Mal der Gedanke gekommen: „Mann, ich hätte gerne mal wieder ein neues Smartphone!“ Der simple Grund: Mein Pixel 8 Pro leistet mir bis heute gute Dienste:

Der Akku hat immer noch genug Kapazität, um mich locker über den Tag zu bringen

Die Kamera macht auch nach heutigen Standards verdammt gute Fotos

Die Hardware hat immer noch mehr als genug Leistung, um alle meine Apps sorgen- und verzögerungsfrei nutzen zu können

Ich kriege immer noch Android- und Sicherheits-Update – und das sogar noch bis ins Jahr 2030 (!)

Von meinen 256 GB Speicher ist noch die Hälfte frei

Der Bildschirm ist auch bei direktem Sonneneinfall noch hell genug, um alles ablesen zu können

Das Display hat 120 Hz, was ich heutzutage echt nicht mehr missen will

Ich habe nicht mehr das Gefühl, etwas zu verpassen

Kurzum: Es gibt keinen rationalen Grund für mich, mein Smartphone zu wechseln. Aber gut, das hat mich früher auch nicht davon abgehalten, es zu tun. Was hat sich also seitdem verändert? Die Smartphone-Welt. Die hat sich verändert.

Denn während früher die Hersteller nicht nur jedes Jahr mit einem spürbaren Leistungsplus um die Ecke kamen, sondern auch coole neue Funktionen in petto hatten, die im Alltag wirklich nützlich sind, ist das heute nicht mehr der Fall. Ich brauche keine 200-MP-Kamera, keine 8K-Videoaufnahmen und auch keine Glyphen-Matrix auf der Rückseite.

Es gibt zwar immer noch Neuerungen und Verbesserungen – aber keine davon sorgt dafür, dass meine Augen groß wie der Mond werden. Oder wie mein Kollege Frank es ausdrückt, Smartphones sind einfach langweilig geworden:

Der einzige Kritikpunkt, den ich am Pixel 8 Pro habe, ist das eher langsame Aufladen des Akkus. Maximal 30 Watt sind per Kabel drin – da wäre schon damals mehr drin gewesen.

Kein Kribbeln? Kein neues Smartphone!

Aktuell funktioniert mein Pixel 8 Pro immer noch zuverlässig und bereitet mir keine Kopfschmerzen, wie es früher andere Handys nach einer Weile getan haben. Vor allem der Akku und die nachlassende Leistung waren oftmals ein Problem.

Und da es aktuell keine für mich relevanten Revolutionen im Smartphone-Markt gibt, die in mir dieses „Oh mein Gott! Das ist so genial, das muss ich SOFORT haben“-Kribbeln auslösen, bleibe ich meinem Pixel 8 Pro voraussichtlich die nächsten Jahre noch treu.

Bis 2030 kriegt mein Handy ja noch Updates – bis dahin hat die Smartphone-Branche also noch genug Zeit, um sich was einfallen zu lassen, das mich wieder hinterm Ofen hervorlockt. Vielleicht gibt’s bis dahin ja wirklich gescheite Foldables? Denn das würde mich ja schon noch irgendwie reizen …