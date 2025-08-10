Früher war’s das iPhone – heute liebe ich ein ganz anderes Apple-Produkt sogar noch mehr

Es ist drei Jahre alt, aber plötzlich besser als je zuvor – dank Apple.

Willkommen zur neuesten Ausgabe der Wochenendkolumne auf GIGA.de. Früher war für mich das iPhone das Maß aller Dinge – doch mittlerweile schlägt mein Herz für ein anderes Apple-Produkt: die AirPods Pro 2. Kein Scherz. Und mit iOS 26 legt Apple nochmal ordentlich nach. Sechs neue Funktionen machen die mittlerweile drei Jahre alten In-Ears besser denn je – ganz ohne Neukauf.

Besser als beim iPhone: Die AirPods Pro 2 werden jedes Jahr besser – einfach so

Ich warte wie viele andere gespannt auf die AirPods Pro 3. Und trotzdem frage ich mich: Brauche ich sie wirklich? Denn Apple verbessert die aktuellen AirPods Pro 2 Jahr für Jahr – und zwar nur durch Software-Updates, kostenlos und bequem.

Ich selbst habe meine AirPods Pro 2 erst Ende 2024 gekauft – also lange nach dem ursprünglichen Release. Damals war ich beeindruckt von der aktiven Geräuschunterdrückung, die mit einem Firmware-Update auf ein neues Niveau gehoben wurde. Auch die Hörgerätefunktion, die mit iOS 18 kam, hat für mich echten Mehrwert gebracht – nicht nur Spielerei, sondern im Alltag nützlich.

Apple hat es sich zur Gewohnheit gemacht, mit jedem großen iPhone-Update der letzten Jahre neue Features für die AirPods freizuschalten. Und im Herbst bekommen wir mit iOS 26 gleich sechs weitere Neuerungen.

Diese Funktionen kommen bald – und machen die AirPods Pro 2 nochmal deutlich vielseitiger:

Benachrichtigungen zum Ladezustand

Automatische Pause beim Einschlafen

Audioaufnahmen in Studioqualität

Kamera-Fernbedienung

Automatische Umschaltung für CarPlay

Verbesserte Sprachqualität bei Anrufen

Das ist ein massives Paket an Features – und dabei reden wir immer noch über dasselbe Gerät, das 2022 erschienen ist. Ich finde: Apple zeigt sich überraschend von seiner spendablen Seite – bemerkenswert.

Neue Funktionen statt neue Hardware? Gerne!

Natürlich könnte Apple jedes Jahr neue AirPods veröffentlichen – mit minimalen Hardware-Änderungen und Software-Features, die es dann exklusiv nur dort gibt. Das wäre klassisches Marketing und etwas, das wir so vom iPhone kennen. Aber stattdessen bekommen selbst Bestandskunden regelmäßig neue Features und Verbesserungen. Das verdient Applaus und Anerkennung.

Die Quintessenz: Die besten Apple-Produkte sind manchmal die alten

Für mich sind die AirPods Pro 2 deshalb das aktuell preiswerteste und zugleich sinnvollste Apple-Produkt. Mit iOS 26 wird das wieder einmal unter Beweis gestellt. Statt auf jährliche Produktzyklen zu setzen, zeigt Apple hier, wie gut durchdachte Hardware und langfristiger Software-Support zusammenspielen können.

Früher war es das iPhone, das mich begeistert hat. Heute sind es die AirPods Pro 2 – weil sie mit mir mitwachsen, statt einfach ersetzt zu werden. Das ist echte Nachhaltigkeit.

