Frühes Diesel-Aus für Firmenwagen: Fuhrpark-Betreiber sind geschockt

Dienstwagen sollen nur noch elektrisch unterwegs sein, findet die EU.

In Brüssel kursieren Pläne, die der Diesel-Vormacht im Flottenmarkt schon bald ein Ende setzen könnten. Ab 2030 sollen nur noch reine Elektroautos als Dienstwagen zugelassen sein. Das hätte massive Folgen für viele Unternehmen.

EU-Kommission: Elektro-Quote für Firmenflotten

Ab 2027 sollen 75 Prozent der neu angeschafften Firmenwagen in der EU vollelektrisch sein, drei Jahre später dann sogar 100 Prozent. Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf EU-Kreise. Offiziell will die Kommission noch im laufenden Jahr einen konkreten Vorschlag vorlegen. Damit wäre das Aus für neue Verbrenner im Firmenleasing fünf Jahre früher als bisher geplant.

Für viele Unternehmen käme diese Vorgabe überraschend. Denn bislang gilt das allgemeine Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor erst ab 2035. Sollte der neue Plan Realität werden, müssten Autovermieter, Handwerksbetriebe und Lieferdienste schon deutlich früher komplett umstellen.

Bei Autovermietern und Flottenbetreibern schrillen bereits die Alarmglocken. Sixt-Vorstand Nico Gabriel kritisiert: „Elektroquoten für Flottenbetreiber sind vollkommen ungeeignet, da sie die Ursache des Problems nicht adressieren.“ Vor allem an stark frequentierten Orten wie Flughäfen sei der nötige Ladebedarf kaum realistisch umsetzbar.

Auch Richard Knubben von Leaseurope warnt vor einer unausgereiften Schnellmaßnahme: „Wir befürchten, dass hier aus Überzeugung und nicht aufgrund von Fakten gehandelt wird.“

EU-Pläne erfordern neue Ladeinfrastruktur

Heute ist nicht einmal jedes vierte Dienstfahrzeug in Deutschland vollelektrisch unterwegs. Eine verpflichtende Quote würde also gewaltige Investitionen in eine neue Ladeinfrastruktur erfordern, zusätzlich zur Umstellung der Fahrzeugflotten selbst. Ob die EU auf mögliche Ausnahmen oder Übergangsfristen setzt, ist noch unklar.