Frust am Montagmorgen: Snapchat-Störung legt App lahm

Wie bei allen großen Diensten lässt es sich auch bei Snapchat nicht vermeiden, dass es zu Störungen kommt. Wie ihr überprüfen könnt, ob Snapchat down ist und was man tun kann, wenn die App nicht funktioniert, erfahrt ihr hier.

Update heute (20.10.2025): Große Snapchat-Störung zum Wochenstart

Ihr könnt euch nicht anmelden oder etwas läuft schief, wenn ihr Snapchat nutzt? Dann seid ihr nicht allein. Aktuell häufen sich die Meldungen über Snapchat-Störungen. Viele Nutzer können die App gar nicht erst öffnen. Beim Versuch, sich einzuloggen, erhält man lediglich einen Hinweis, wonach die „Serververbindung fehlgeschlagen“ sei oder irgendetwas schiefgelaufen sei. Andere Nutzer beschweren sich, dass ihr Account grundlos gesperrt sei.

Die Störung tritt weltweit auf. Der Snapchat-Support kann bei den aktuellen Problemen bislang nicht helfen:

Aktuell können viele Nutzer keine Nachrichten verschicken oder empfangen. Viele Nutzer machen sich jetzt Sorgen um ihre Flammen. Manchmal lassen sich die Probleme umgehen, indem man sich bei Snapchat mit einem anderen Gerät anmeldet. Habt ihr also ein zweites Smartphone oder ein Tablet zur Hand, versucht euch dort einzuloggen.

Snapchat geht nicht – ist der Dienst down?

Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass Snapchat nicht mehr geht oder keine Bilder hochgeladen werden können. Probleme können dabei sowohl mit der Android-Version der App als auch bei Snapchat für iPhone auftreten. Größere Störungen und Probleme werden über den X-Channel SnapchatSupport mitgeteilt. Der Channel trägt einen blauen Haken, es handelt sich daher um Informationen aus erster Hand.

Heißt es bei euch „Snapchat geht nicht mehr“ und liegt keine bekannte Störung vor, solltet ihr folgende Lösungsvorschläge zu Rate ziehen:

Häufig liegt das Problem gar nicht an Snapchat, sondern am eigenen Smartphone . Überprüft, ob euer Gerät über eine Internetverbindung verfügt , indem ihr zum Beispiel eine beliebige Webseite mit der Browser-App ansurft. Lassen sich keine Webseiten öffnen, liegt hier die Ursache dafür, dass man keine Bilder hochladen oder Geschichten von Freunden einsehen kann. Überprüft euer WLAN bzw. das mobile Netz, bevor ihr Snapchat erneut startet.

. Überprüft, ob euer Gerät über , indem ihr zum Beispiel eine beliebige Webseite mit der Browser-App ansurft. Lassen sich keine Webseiten öffnen, liegt hier die Ursache dafür, dass man keine Bilder hochladen oder Geschichten von Freunden einsehen kann. Überprüft euer WLAN bzw. das mobile Netz, bevor ihr Snapchat erneut startet. Oft hilft es auch einfach, das Smartphone neu zu starten , wenn Snapchat nicht funktioniert.

, wenn Snapchat nicht funktioniert. Könnt ihr keine Snaps empfangen oder laden, obwohl die Internetverbindung am Smartphone stabil ist, überprüft über die App-Einstellungen, ob ein Update vorliegt. Häufig hilft es auch, im Menü für die „installierten Apps“ die Snapchat-Daten bzw. den App-Cache zu löschen.

Könnt ihr keine Videos aufnehmen oder Geschichten eurer Freunde öffnen, hilft es oft auch, die App zunächst komplett vom Smartphone zu löschen und dann sauber neu zu installieren.

Ist Snapchat down? Server-Status überprüfen