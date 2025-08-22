Führerschein erweitern: So gibt es ohne Prüfung mehr Rechte für Klasse B

Führerschein Klasse B eröffnet mehr als nur Autofahren – mit einfachen Erweiterungen lassen sich Rechte ohne Prüfung ausbauen.

Führerschein Klasse B: Mehr als nur Auto fahren

Wer in Deutschland den Führerschein Klasse B besitzt, darf längst nicht nur Pkw fahren. Die Klasse B deckt Fahrzeuge bis 3.500 kg zulässige Gesamtmasse ab, inklusive Pkw mit bis zu acht Sitzplätzen und Anhängern bis 750 kg. Auch schwerere Anhänger dürfen gezogen werden, solange die Kombination 3.500 kg nicht übersteigt.

Zusätzlich beinhaltet die Klasse B die Klassen AM und L, sodass Kleinkrafträder bis 45 km/h, landwirtschaftliche Zugmaschinen bis 40 km/h sowie dreirädrige Kraftfahrzeuge gefahren werden dürfen. Damit ist die Klasse B die vielseitigste Basis für den Einstieg in die motorisierte Mobilität.

B96: Größere Anhänger ziehen ohne Prüfung

Wer Wohnwagen, Pferdeanhänger oder andere größere Anhänger ziehen möchte, kann den Führerschein mit der Schlüsselziffer B96 erweitern – ganz ohne Prüfung. Voraussetzung ist eine Fahrerschulung von mindestens sieben Unterrichtseinheiten.

Mit B96 dürfen Fahrzeugkombinationen bis 4.250 kg zGM gezogen werden, und die Regelung gilt EU-weit. Die Eintragung erfolgt direkt im Führerschein auf der Rückseite, Zeile B, Spalte 12. Besonders praktisch ist diese Erweiterung für Hobby- und Freizeitfahrer, die regelmäßig schwerere Anhänger nutzen.

B196: Motorräder der Klasse A1 fahren

Auch Motorradfans kommen auf ihre Kosten: Mit der Schlüsselziffer B196 dürfen Inhaber der Klasse B Motorräder der Klasse A1 fahren. Dazu gehören Krafträder bis 125 cm³ Hubraum, maximal 11 kW Motorleistung und einem Leistung/Gewicht-Verhältnis von 0,1 kW/kg.

Eine Prüfung ist nicht erforderlich, jedoch muss eine mindestens neun Unterrichtseinheiten umfassende Fahrerschulung absolviert werden. Voraussetzungen sind außerdem ein mindestens fünfjähriger Besitz des Führerscheins Klasse B und die Nutzung aktuell nur innerhalb Deutschlands. Eine EU-weite Ausweitung wird derzeit diskutiert.