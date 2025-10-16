Führerschein wieder günstiger: So nimmt die Preisexplosion ein Ende

Der Führerschein soll kein Luxus sein.

Die Kosten für eine Fahrerlaubnis sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sieht deshalb Handlungsbedarf und will eine Reform auf den Weg bringen, die die Ausbildung günstiger und effizienter macht.

Führerschein-Kosten sollen sinken

Ein zentrales Problem sind laut Experten die vielen zusätzlichen Fahrstunden, die immer häufiger nötig sind. Das treibt die Kosten auf bis zu 4.500 Euro, ohne die Qualität der Ausbildung automatisch zu verbessern.

Ein Vorschlag ist nun eine kompaktere Schulung mit klar definierten Lernzielen. Fahrschüler sollen gezielter auf Prüfungen vorbereitet werden, statt sich in endlosen Fahrstunden durch den Stadtverkehr zu kämpfen.

Auch eine Überarbeitung der Theorieprüfung selbst ist vorgesehen. Derzeit umfasst sie über 1.200 Fragen, was auch so mancher erfahrener Fahrlehrer für überzogen hält. Mit einer schlankeren Fragenauswahl soll die Prüfung einfacher, aber nicht weniger sicher werden, heißt es im Verkehrsministerium. Begleitend dazu könnte die Führerschein-Ausbildung stärker verschult ablaufen, also strukturierter und praxisnäher.

Aus der Branche gibt es Rückenwind. Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände begrüßt den Reformkurs und sieht darin eine Chance, die Ausbildung zu verbessern und zugleich die finanzielle Belastung zu verringern (Quelle: heise online).

Trotzdem keine Preisvorgaben für Fahrschulen

Der Bund will den Fahrschulen dennoch keine konkreten Preisvorgaben machen. Stattdessen setzt das Verkehrsministerium auf indirekte Kostensenkung durch mehr Transparenz, klare Standards und bessere Lernkonzepte. Wer effizienter lernt, benötigt weniger Stunden und zahlt entsprechend weniger.

Die geplanten Eckpunkte gelten als Auftakt für ein größeres Gesetzespaket. Bis konkrete Änderungen greifen, wird es allerdings noch dauern.