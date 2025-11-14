Für 0,89 Euro bringt euch Aldi in eurem Wohnzimmer in Weihnachtsstimmung

Aldi Nord läutet die gemütliche Jahreszeit mit einem fast geschenkten Deko-Artikel ein.

Aldi Nord bietet ab dem 24. November 2025 eine LED-Mikrodraht-Lichterkette der Marke HOME CREATION für nur 0,89 Euro an. Die Lichterkette ist für den Innenbereich konzipiert und verfügt über 40 warmweiße LEDs, die auf einer Länge von knapp zwei Metern für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Dank des Batteriebetriebs seid ihr bei der Platzierung völlig unabhängig von Steckdosen, müsst die benötigten Batterien jedoch separat erwerben.

Im Prospekt ist die Lichterkette schon zu finden. (© Aldi)

Keinen Aldi Nord in der Nähe? Bei Amazon kriegt ihr eine ähnliche Lichterkette – müsst dafür aber mehr Geld einplanen (bei Amazon anschauen). Kostenlosen Versand gibt es bei dem Preis zudem nur für Prime-Mitglieder:

Dalugo LED Lichterkette mit Batterie 2 Meter lange warmweiße Lichterkette mit 20 LEDs, flexibel formbar und batteriebetrieben - ideal für Weihnachten, Schlafzimmer und Partydeko. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 06:12 Uhr

Für wen lohnt sich die Lichterkette bei Aldi?

Ideal für kreative Bastler und Dekofans, da der flexible Draht und der Batteriebetrieb unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für Gläser, Gestecke oder Regale eröffnen.

Perfekt für alle mit kleinem Budget, die eine schnelle und wirkungsvolle Möglichkeit suchen, um in der dunklen Jahreszeit für mehr Gemütlichkeit zu sorgen.

Weniger geeignet für alle, die eine sofort einsatzbereite „Plug-and-play“-Lösung suchen, weil die AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten sind und zusätzlich gekauft werden müssen

Mit einer Gesamtlänge von rund knapp zwei Metern lässt sich die Lichterkette dezent in verschiedenste Dekorationen integrieren. Der feine Draht ist unauffällig, sodass vor allem die kleinen Lichtpunkte zur Geltung kommen. Natürlich kann die Lichterkette nicht nur zur Weihnachtszeit genutzt werden. Auch bei Partys, als indirekte Lichtquelle in einem Bücherregal oder zur Aufwertung von Pflanzenarrangements macht sie eine gute Figur.

Der größte Vorteil ist gleichzeitig ein Punkt, den ihr beachten solltet: Der Batteriebetrieb macht euch zwar flexibel, führt aber zu Folgekosten und erfordert einen regelmäßigen Wechsel, je nachdem, wie intensiv ihr die Lichterkette nutzt. Bei einem Preis von unter einem Euro ist dieses Angebot jedoch eine klare Empfehlung für alle, die gerne dekorieren und dabei flexibel bleiben möchten.

Gut zu wissen: Aldi hat aktuell auch noch diverse andere Weihnachts-Deko-Artikel im Angebot – darunter etwa einen Weihnachtskranz, eine Papierlampe in Weihnachtsbaum-Optik oder einen kletternden Weihnachtsmann.

