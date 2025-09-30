Für 1.199 Euro könnt ihr euch bei Kaufland einen echten Frauentraum erfüllen

Ihr leidet unter Rückenschmerzen und sucht eine optimale Sitzgelegenheit, die euch sogar wärmt und massiert? Bei Kaufland könnt ihr gerade 400 Euro für den 4D-Massagesessel mit Schwerelosigkeits- und Heizfunktion sparen – ein richtiges Luxusgerät.

Mit Rückenschmerzen ist nicht zu spaßen, und viele Menschen suchen lange Zeit nach optimalen Sitzgelegenheiten, bei denen der Stress besonders auf den unteren Rücken reduziert wird. Der 4D-Massagesessel bei Kaufland ist ein Luxussessel, bei dem sich die Massage fast genauso gut anfühlen soll, wie beim Masseur. Der Luxussessel ist gerade 400 Euro günstiger und kostet 1.199 Euro. Ihr könnt aber auch in Raten zahlen.

Den Luxus-Massagesessel bekommt ihr gerade 400 Euro günstiger bei Kaufland. (© Kaufland / MuxingLLX)

Über 1.000 Euro sind einfach zu viel? Holt euch diese Massagesitzauflage von Renpho mit Tiefenmassage und Wärme für Rücken und Nacken. Die Auflage platziert ihr einfach auf einem Sessel und fertig – 36.000 Kunden bei Amazon sind auch begeistert:

Renpho: Massagesitzauflage Shiatsu mit 3 Massagezonen und Wärmefunktion Tiefenmassage für Rücken und Nacken Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 10:19 Uhr

Für wen lohnt sich der 4D-Massagesessel bei Kaufland?

Alle, die einen besonders hochwertigen Sessel mit vielen Funktionen suchen

Leute, die unter Rückenproblemen leiden

Jeder, der einen Sessel für optimale Entspannung sucht

Menschen, die auch mit günstigeren Optionen wie etwa einer Massagesitzauflage (Angebot oben) schon zufrieden sind

Der 4D-Massagesessel bei Kaufland von 360Home besitzt professionelle Massagerollen, mit denen SPA Punktmassagen, Kneten von Nacken und Schulter sowie Taillen-und Rückenmassage simuliert werden. Auch Luftdruckmassage sind möglich. Eine Auto-Scan-Funktion soll zudem automatisch die beste Massage für euren Rücken feststellen. Die Massagen sollen sich beinahe wie von Menschenhand anfühlen. Zudem besitzt er eine Hitzefunktion für den Rücken.

Die Sitzposition kann individuell angepasst werden, bis hin zur Schwerelosigkeitsfunktion: Hier liegt ihr beinahe, sodass das Atmen leichter fällt und Gelenke sowie die Wirbelsäule entlastet werden.

Per Bluetooth könnt ihr bei der Massage Musik hören oder den Sound eines Films direkt über integrierte Lautsprecher im Sessel einstellen. Schließlich gibt es noch einen kleinen Touchscreen-Bildschirm, mit dem ihr den Sessel perfekt bedienen könnt – hier wird wirklich an keiner Stelle gespart.

Der 4D-Massagesessel ist bei Kaufland gerade 400 Euro günstiger im Angebot und kostet 1.199 Euro statt 1.599 Euro.

