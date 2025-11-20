Für 104,99 Euro: Amazon haut umfangreiche Alarmanlage raus

Wer sein Zuhause absichern möchte, findet bei Amazon gerade eine umfangreiche Alarmanlage zum kleinen Preis.

Im Rahmen der Black-Friday-Angebote bietet Amazon das X-Sense Smart Home Sicherheitssystem AS12 für 104,99 Euro an (bei Amazon anschauen). Das entspricht einer Ersparnis von 30 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 149,99 Euro. Das Set ist besonders umfangreich und enthält neben der Basisstation und einem Keypad zur Steuerung auch acht Tür- und Fenstersensoren sowie zwei Bewegungsmelder. Damit lässt sich eine solide Grundsicherung für eine Wohnung oder ein Haus aufbauen.

X-Sense Smart Home Alarmanlage (AS12) Komplettes Sicherheitsset mit 4 Tür-/Fenstersensoren, 2 Bewegungsmeldern und Keypad. App-Steuerung, Alexa-kompatibel und 100 dB Alarm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:22 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf so einer Alarmanlage von X-Sense?

Für Einsteiger in die Haussicherheit, die eine unkomplizierte und erweiterbare Lösung ohne wiederkehrende Abo-Kosten suchen.

Für Bewohner von Wohnungen oder mittelgroßen Häusern, da das Set mit seinen acht Kontakten bereits eine umfassende Absicherung ermöglicht.

Nicht für Nutzer ohne ein stabiles 2,4-Gigahertz-WLAN-Netzwerk, weil das System ausschließlich auf dieser Frequenz arbeitet.

Die Steuerung des Sicherheitssystems erfolgt flexibel über das mitgelieferte Keypad oder die dazugehörige X-Sense-App. Über die Anwendung auf dem Smartphone könnt ihr die verschiedenen Modi wie „Heim“ oder „Abwesend“ aktivieren und Zeitpläne für die automatische Scharfschaltung festlegen. Wird ein Sensor ausgelöst, sendet die Basisstation einen 100-Dezibel-lauten Alarm aus und schickt gleichzeitig eine Benachrichtigung an euer Telefon, sodass ihr umgehend informiert seid.

Ein weiterer Vorteil ist die Kompatibilität mit Amazon Alexa. Ihr könnt die Anlage per Sprachbefehl steuern oder sie in automatisierte Routinen einbinden, bei denen zum Beispiel das Auslösen eines Bewegungsmelders bestimmte Lichter einschaltet. Die Installation der Komponenten ist bewusst einfach gehalten – sie lassen sich entweder mit dem mitgelieferten Klebeband befestigen oder für einen dauerhafteren Halt verschrauben. Dank einer Batterielebensdauer von bis zu fünf Jahren ist der Wartungsaufwand zudem sehr gering.

Wollt ihr erst einmal klein anfangen, gibt es ein kleineres Set deutlich günstiger:

X-Sense Alarmanlage Haus & Wohnung (AS05) WLAN Alarm-Set mit Tür- und Fenstersensoren, Bewegungsmelder und Smart Home Keypad. App-steuerbar, 100 dB Alarmsignal, Alexa-kompatibel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:25 Uhr

Alarmanlage kommt gut an

Die Kundenbewertungen für das X-Sense-Sicherheitssystem zeichnen mit einem Durchschnitt von 4,6 von 5 Sternen ein sehr positives Bild (bei Amazon anschauen). Besonders häufig gelobt werden die denkbar einfache Installation und die intuitive Einrichtung, die auch für technische Laien problemlos über die App zu bewältigen sei. Nutzer heben zudem die hohe Zuverlässigkeit der Sensoren und die schnelle, fehlerfreie Alarmierung per Push-Benachrichtigung auf das Smartphone hervor.

Trotz des breiten Zuspruchs gibt es auch wiederkehrende Kritikpunkte, die sich auf erweiterte Funktionen beziehen. So bemängeln einige Käufer das Fehlen einer lauten, externen Außensirene und dass die Basisstation über keinen Notstrom-Akku verfügt, was sie bei einem Stromausfall außer Betrieb setzt.

