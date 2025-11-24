Für 12,99 Euro: Aldi Süd verkauft bald richtig verrückte Deko für euren Weihnachtsbaum

Wenn euch klassische Weihnachtsdeko am Tannenbaum zu langweilig ist, solltet ihr bei Aldi Süd reinschauen.

Aldi Süd verkauft ab dem 8. Dezember außergewöhnliche Weihnachtsbaum-Dekoration, die für Aufsehen sorgen wird. Für 12,99 Euro je Set erhaltet ihr bewegliche Schmuckelemente, die teilweise beleuchtet sind und Soundeffekte abspielen. Zur Auswahl stehen mindestens drei verschiedene Modelle: ein 22-teiliges Eisenbahn-Set, das um den Stamm fährt, eine kopfüber im Baum steckende Weihnachtsmann-Figur und ein von Rentieren gezogener Schlitten. Eine praktische TimerFunktion sowie die passenden Batterien sind direkt im Lieferumfang enthalten.

Aldi Süd sorgt für das gewisse Etwas am Weihnachtsbaum. (© Aldi-Süd-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Ein vergleichbares Modell von Amazon zeigt, wie gut der Preis von Aldi Süd ist:

Elektrische Weihnachtsbaum-Eisenbahn Kreatives Zugset mit Lokomotive, Weihnachtsmann- und Geschenkwagen. Kann sowohl im als auch unter dem Weihnachtsbaum installiert werden. Mit Soundeffekten und einstellbarer Lautstärke. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 09:14 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für Familien mit Kindern, weil die bewegten und leuchtenden Elemente eine faszinierende Attraktion sind und für große Augen sorgen.

Für Fans von verspieltem und amerikanisch inspiriertem Weihnachtsschmuck, da solche Gadgets eine witzige Abwechslung zu traditionellen Glaskugeln bieten.

Nicht für Anhänger eines klassischen und dezenten Weihnachtsbaums, da die Geräusche und die ständige Bewegung als unruhig empfunden werden könnten.

Die Dekoration von Aldi Süd ist mehr als nur ein stiller Anhänger – sie ist ein aktives Element, das dem Weihnachtsbaum Leben einhaucht. Besonders praktisch ist die integrierte Timer-Funktion. Einmal aktiviert, schaltet sich die Dekoration jeden Tag zur gleichen Zeit für eine festgelegte Dauer ein und danach wieder aus. Das erspart das tägliche manuelle An- und Ausschalten und schont gleichzeitig die Batterien, die praktischerweise schon beiliegen.

Mit den verschiedenen Sets könnt ihr eurem Baum eine ganz persönliche Note verleihen, die garantiert für Gesprächsstoff unter den Gästen sorgt. Ob der Zug seine Runden dreht, der Weihnachtsmann im Baum steckt, oder der Schlitten durch die Zweige schwebt – diese Dekorationen sind ein klares Statement gegen einen langweiligen Baum. Wer also dieses Jahr mit etwas wirklich Besonderem überraschen möchte, findet hier eine preiswerte und Lösung.

