Für 12,99 Euro: Aldi verkauft Montag ein Zubehör, das eure Heizkosten deutlich senkt

Aldi Nord lässt euch mit den hohen Heizkosten nicht allein, sondern bietet ab dem 22. September 2025 eine Lösung für 12,99 Euro an.

Aldi Nord verkauft Heizkörper-Thermostat für 12,99 Euro

Wer in diesem Winter nicht unnötig Geld verheizen will, sollte am Montag bei Aldi Nord vorbeischauen. Dort gibt es das programmierbare Heizkörper-Thermostat der Marke Ambiano für 12,99 Euro. Mit dem Gerät lässt sich die Raumtemperatur genauer steuern, wodurch Energie effizienter genutzt wird.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Sogar eine Fenster-offen-Erkennung ist dabei. (© Aldi-Nord-Prospekt / Ambiano / Screenshot-GIGA)

Ich persönlich habe diese Modelle im Einsatz, die ich auch per Smartphone steuern kann:

Für wen lohnt sich der Kauf der Heizkörper-Thermostate bei Aldi Nord?

Mieter in Wohnungen mit älteren Heizkörpern: Die Standard-M30-Ventile sind weit verbreitet und das Thermostat macht die Heizung sofort effizienter.

Preisbewusste Haushalte: Wer eine günstige Einstiegslösung zur Heizkostenkontrolle sucht, bekommt hier viele Funktionen für sehr wenig Geld.

Smart-Home-Nutzer mit hohen Ansprüchen: Das Aldi-Thermostat arbeitet nicht per App oder WLAN, sondern nur direkt am Gerät, wodurch die Vernetzung mit Smart-Home-Systemen fehlt.

Das Modell GT-RT-02 passt auf gängige Heizkörperventile (M30) und bietet zahlreiche Komfort- und Sparfunktionen:

Eine Wochenprogrammierung für Arbeitstage und Wochenenden

Eine Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen

Eine automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit

Eine Fenster-offen-Erkennung

Auch Urlaubsmodus, Kindersicherung und Frostschutz sind integriert. Mit der Batterieleistungsanzeige und einer Laufzeit von etwa 18 Monaten muss man sich zudem nicht ständig um die Energieversorgung kümmern. Im Lieferumfang sind bereits zwei AA-Batterien und ein Adapter enthalten, sodass ihr sofort starten könnt.

Die Installation funktioniert ohne Spezialwerkzeug und ist damit auch für technisch weniger versierte Nutzer machbar. Wer bislang nur die klassischen Drehregler am Heizkörper kennt, kann so schnell auf eine digital gesteuerte Lösung umsteigen.

