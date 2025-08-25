Für 12,99 Euro: Aldi verkauft zwei Geräte, die jeder am Fahrrad haben sollte

Ab dem 4. September 2025 bietet Aldi Süd ein praktisches Lampenset für gerade einmal 12,99 Euro an. Mit leuchtstarken Osram-LEDs, StVZO-Zulassung und sogar einer Bremslichtfunktion am Rücklicht ist das Set eine der günstigsten Möglichkeiten, das Fahrrad verkehrssicher zu machen.

Wer nachts ohne Licht am Fahrrad unterwegs ist, riskiert nicht nur Ärger mit der Polizei, sondern geht auch ein großes Risiko ein. Schließlich können euch andere Verkehrsteilnehmer so nur schwer erkennen – und ihr sie auch.

Wollt ihr euch verantwortungsbewusst und sicher auf dem Rad bewegen, solltet ihr unbedingt ein Lampen-Set haben – und das muss nicht mal teuer sein. Bei Aldi Süd gibt’s Front- und Rücklicht ab dem 4. September für schlappe 12,99 Euro – ein Preis, den jeder bereit sein sollte, für seine eigene Sicherheit zu zahlen.

Im Aldi-Süd-Prospekt ist das Angebot bereits gelistet. (© Aldi Süd)

Für wen lohnt sich das Fahrradlampen-Set bei Aldi Süd?

Für alle, die ihr Rad günstig und gesetzeskonform mit StVZO-Lampen ausstatten wollen

Für Pendler und Alltagsfahrer, die Wert auf einfache Handhabung und USB-C-Laden legen

Für Vielfahrer und Sportler, die besonders lange Akkulaufzeiten oder High-End-Lichtsysteme benötigen

Das Lampen-Set besteht aus einem Frontscheinwerfer und einem Rücklicht. Beide sind StVZO-konform und damit für den Straßenverkehr zugelassen. Das Vorderlicht bietet eine umschaltbare Leuchtstärke von 100, 70, 30 oder 15 Lux, während das Rücklicht mit einer integrierten Bremslichtfunktion für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Dank USB-C-Anschluss mit Schnellladefunktion lassen sich die Lampen bequem wiederaufladen – ein passendes Kabel liegt bei. Aldi gibt außerdem 3 Jahre Herstellergarantie.

Mit bis zu 100 Lux bietet der Frontscheinwerfer mehr als genug Licht auch für unbeleuchtete Straßen oder Waldwege. Wer nur in der Stadt unterwegs ist, kann die Leuchtstärke einfach reduzieren – das spart Energie und verlängert die Akkulaufzeit. Das Rücklicht hebt sich mit seiner Bremslichtfunktion von vielen günstigen Sets ab: Sobald die Geschwindigkeit sinkt, signalisiert es nach hinten wie beim Auto, dass gebremst wird.

Günstigere Alternative bei Amazon mit weniger Features

Wer keinen Aldi Süd in der Nähe hat und auf den wiederaufladbaren Akku (batteriebetrieben) und die integrierte Bremslichtfunktion im Rücklicht verzichten kann und auch mit einem maximal 30 Lux hellen Frontlicht auskommt, findet bei Amazon die passende Alternative (bei Amazon anschauen).

Das Lampen-Set dort ist ebenfalls StVZO-zugelassen und kostet sogar aktuell nur 10,99 Euro – der Versand erfolgt für Prime-Kunden wie immer kostenlos.

