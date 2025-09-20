Für 12,99 Euro: Lidl verkauft Donnerstag eine Wandleuchte, die eine komplett neue Freiheit erlaubt

Wer Licht liebt, aber Kabel hasst, wird bei diesem Lidl-Angebot vermutlich sofort schwach.

Lidl verkauft Wandleuchte mit Akku

Ab dem 25. September legt Lidl in seinen Filialen ein neues Highlight ins Regal: die Livarno Home Akku-LED-Wandleuchte. Schon jetzt ist sie online bestellbar (bei Lidl anschauen) – und das zu einem Preis, der neugierig macht. Statt 16,99 Euro zahlt ihr nur 12,99 Euro.

Akku-LED-Wandleuchte von Livarno Flexibel einsetzbar durch kabellosen Betrieb und Magnethalterung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2025 13:29 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der Akku-LED-Wandleuchte bei Lidl?

Leute, die dunkle Ecken, Flure oder kleine Räume ohne Steckdose schnell und unkompliziert beleuchten wollen.

Mieterinnen und Mieter, die keine Löcher bohren oder Kabel verlegen dürfen und trotzdem eine feste Wandlampe möchten.

Alle, die eine starke Hauptbeleuchtung für große Räume brauchen – mit 220 Lumen handelt es sich eher um Ambientebeleuchtung.

Die Leuchte hat ein schlichtes, modernes Design und ist in Weiß, Mint oder Schwarz erhältlich. Besonders praktisch: Dank Akkubetrieb kommt sie ohne Kabel aus und wird magnetisch an der Wand befestigt. Werkzeug braucht ihr dafür nicht. Damit wird sie zu einer flexiblen Lösung für dunkle Ecken, kleine Räume oder Stellen, an denen kein Stromanschluss liegt.

Mit der beiliegenden Fernbedienung könnt ihr nicht nur das Licht ein- und ausschalten, sondern auch dimmen, einen Timer setzen und zwischen drei Farbtemperaturen wählen – von warmweiß (2700 K) über neutralweiß (4000 K) bis kaltweiß (6500 K). Damit passt sich die Leuchte an unterschiedliche Situationen an: gemütliches Licht am Abend, helles Arbeitslicht am Schreibtisch oder neutraler Ton für den Flur.

Die technischen Daten zeigen, dass die Leuchte trotz des niedrigen Preises einiges kann. Mit maximal 220 Lumen ist sie zwar keine Hauptbeleuchtung für große Räume, reicht aber für gezielte Lichtakzente völlig aus. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu fünf Stunden bei niedrigster Helligkeitsstufe. Geladen wird sie bequem per USB-C-Anschluss. Im Lieferumfang sind neben der Fernbedienung auch ein 3M-Klebepad für die Wandhalterung sowie ein USB-C-Kabel enthalten.

Alternative mit Bewegungsmelder

Wollt ihr ein Modell mit Bewegungsmelder, dann könnte diese Alternative von Amazon etwas für euch sein. Die bekommt ihr sogar im Doppelpack.

GeyouLux Akku-Wandleuchte Mit Bewegungsmelder und drei Beleuchtungsmodi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2025 14:58 Uhr

