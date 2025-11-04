Für 12,99 Euro: Waipu und Klarmobil schnüren Rundum-Sorglos-Paket

Fernsehen, surfen und telefonieren – und das alles in einem Paket: Waipu.tv und Klarmobil haben sich zusammengetan und ein Rundum-Sorglos-Angebot geschnürt, das kaum Wünsche offenlässt. Für nur 12,99 Euro im Monat bekommt ihr alles, was ihr für Entertainment und Kommunikation mit Freunden und Familie braucht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Waipu Perfect Plus und Klarmobil-Tarif für 12,99 Euro im Monat

Eine Partnerschaft, die man so nicht alle Tage sieht: Waipu.tv und Klarmobil bieten gemeinsam ein Kombi-Angebot aus TV-Streaming, Datenvolumen und Allnet-Flat an. Der Preis ist mit 12,99 Euro (jetzt bei Waipu ansehen) im Monat erstaunlich niedrig – günstiger dürfte man Fernsehen, Internet und Telefonie derzeit kaum zusammen bekommen.

Anzeige

Was steckt im Paket? Ihr bekommt Waipu.tv Perfect Plus im Jahresabo. Das bedeutet über 320 TV-Sender, die meisten davon in gestochen scharfem HD, dazu 70 Pay-TV-Sender, mehr als 40.000 Filme und Serien in der Waiputhek und 150 Stunden Cloud-Aufnahmespeicher.

Ergänzt wird das Ganze durch den Klarmobil-Tarif mit 20 GB im schnellen 5G-Netz und einer Allnet-Flat für kostenlose Telefonie. Ideal also, um unterwegs zu streamen, surfen oder zu telefonieren.

Angebot bei Waipu.tv ansehen

Darauf müsst ihr achten

Ihr schließt das Perfect-Plus-Jahrespaket bei Waipu.tv ab und bekommt anschließend einen 12-Monats-Gutschein für den Klarmobil-Tarif.

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit steigen die Preise auf 14,99 Euro für Waipu.tv und 4,99 Euro für Klarmobil. Wenn ihr das Angebot nur wegen des Sparpreises nutzt, solltet ihr also rechtzeitig kündigen. Das geht nach 12 Monaten monatlich und ganz unkompliziert.

Angebot bei Waipu.tv ansehen

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.