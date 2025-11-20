Für 129,99 Euro bei Amazon: Diese Heißluftfritteuse hat mein Leben verändert (im Ernst!)

Ich liebe es, zwei Gerichte gleichzeitig zuzubereiten und alles heiß auf den Tisch zu bringen – genau dafür ist die Ninja-Heißluftfritteuse mit Doppelkammer perfekt. Momentan gibt es den Airfryer bei Amazon reduziert für 129,99 Euro. Meine Ninja leistet mir seit Jahren treue Dienste.

Das Küchen-Dilemma kennen viele: Die Pommes sind goldbraun, aber das Schnitzel braucht noch 5 Minuten – und am Ende sind die Fitten kalt und labbrig. Die Ninja-Heißluftfritteuse mit Doppelkammer löst das Problem. Für 129,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) ist der clevere Küchenhelfer aktuell bei Amazon erhältlich. Das ist mit Abstand der aktuelle Bestpreis und viel günstiger als der UVP.

Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse mit zwei separaten Kammern und 9,5 Liter Fassungsvermögen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:01 Uhr

Für wen lohnt sich die Ninja-Heißluftfritteuse bei Amazon?

Familien mit unterschiedlichen Geschmäckern, die verschiedene Gerichte parallel zubereiten möchten

Berufstätige und Zeitsparer, die komplette Mahlzeiten ohne Wartezeiten auf den Tisch bringen wollen

Single-Haushalte oder Personen mit sehr begrenztem Küchenplatz, für die das große Gerät überdimensioniert sein könnte

Herzstück der Ninja-Heißluftfritteuse sind zwei separate 4,75-Liter-Schubladen, die völlig unabhängig voneinander arbeiten. Während in der einen Kammer knusprige Pommes entstehen, kann in der anderen zeitgleich ein ganzes Hähnchen garen. Beide Bereiche lassen sich unterschiedlich einstellen – verschiedene Temperaturen, Garzeiten und sogar verschiedene Programme. So wird beispielsweise das Gemüse schonend gegart, während das Fleisch bei hoher Hitze kross gebraten wird.

Die sechs integrierten Programme decken nahezu alle Kochbedürfnisse ab: Max Crisp für extra knusprige Ergebnisse, klassisches Heißluftfrittieren, Rösten, Backen, Aufwärmen und sogar Dehydrieren für getrocknete Früchte oder Beef Jerky. Mit insgesamt 9,5 Liter Fassungsvermögen bereitet das Gerät mühelos Mahlzeiten für bis zu acht Personen zu. Jede einzelne Schublade fasst dabei bis zu 1,4 Kilo Pommes oder ein komplettes zwei Kilogramm schweres Hähnchen.

Im Dauereinsatz Ich nutze die Ninja schon seit Jahren ständig. Die zwei Kammern sind superpraktisch – oft bereite ich darin Ofengemüse und dazu Fisch zu. Und Klassiker wie Pommes gehen natürlich immer. Kaan Gürayer

Besonders praktisch: Die Ninja arbeitet bis zu 75 Prozent schneller als herkömmliche Umluftöfen und verbraucht dabei bis zu 65 Prozent weniger Energie. Das macht sich nicht nur beim Stromverbrauch bemerkbar, sondern auch beim Geschmack. So bleiben die Speisen außen knusprig und innen saftig, ganz ohne zusätzliches Öl.

Amazon-Kunden loben einfache Bedienung und vielseitige Funktionen

Mit starken 4,7 von 5 Sternen überzeugt die Ninja-Heißluftfritteuse Amazon-Käufer. Besonders gelobt werden die intuitive Bedienung und die hervorragenden Kochergebnisse. „Unverzichtbarer Alltagshelfer in der Küche“, schreibt ein Amazon-Käufer. Immer wieder wird auch die praktische Sync-Funktion gelobt.

