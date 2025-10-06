Für 14,99 Euro: Aldi befreit euch ab heute von Verspannungen und Muskelschmerzen

Wenn ihr unter Verspannungen und Muskelschmerzen leidet, dann verkauft Aldi Nord am 6. Oktober 2025 gleich zwei Produkte, die eure Schmerzen lindern können.

Aldi Nord verkauft Infrarot-Helfer für 14,99 Euro

Aldi Nord bringt ab dem 6. Oktober 2025 zwei kleine Helfer in die Filialen, die für Entspannung und Wohlbefinden sorgen sollen: eine Infrarot-Lampe und ein handliches Massagegerät mit Infrarot-Licht der Marke Ambiano. Beide Produkte gibt es zu Preisen von nur 14,99 Euro pro Stück – inklusive drei Jahren Herstellergarantie. Das Angebot gilt nur vor Ort.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Für 14,99 Euro gibt es Linderung von Aldi Nord. (© Aldi-Nord-Prospekt / Ambiano / Screenshot: GIGA)

Eine ähnliche Alternative von Amazon kostet spürbar mehr:

Beurer-Infrarotlampe Medizinprodukt mit 100 Watt Infrarotlicht zur Linderung von Erkältungen und Muskelverspannungen, mit Schutzgitter und 5 verstellbaren Neigungsstufen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 10:45 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der Infrarot-Helfer?

Für alle, die häufiger unter Verspannungen im Nacken oder Rücken leiden und eine günstige, einfache Lösung suchen.

Für alle, die ein preiswertes Infrarot-Gerät zum Ausprobieren wollen, bevor sie in teurere Massage- oder Wärmetechnik investieren.

Der Kauf lohnt sich nicht, wenn ihr auf eine besonders intensive, professionelle Massagewirkung hofft – hier stoßen günstige Geräte schnell an ihre Grenzen

Die Infrarot-Lampe (Modell ANS-25-019) arbeitet mit 100 Watt Leistung und soll vor allem bei Erkältungen oder Muskelverspannungen helfen. Sie bietet fünf verschiedene Neigungswinkel, sodass ihr die Wärme gezielt auf den gewünschten Körperbereich richten könnt. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Schutzbrille – ein Hinweis darauf, dass die Lampe tatsächlich starke Wärme und Licht produziert.

Neben der Lampe steht das Massagegerät (Modell ANS-25-020) zur Wahl. Es bringt 18 Watt Leistung mit und richtet sich vor allem an Rücken- und Nackenmuskeln, wo Verspannungen besonders häufig auftreten. Drei Funktionsmodi sorgen für Abwechslung, und durch die drei mitgelieferten Aufsätze lässt sich die Massage individuell anpassen.

Beide Geräte tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit. Das bedeutet, sie erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit und Qualität. Für euch als Käufer heißt das: Ihr erhaltet ein günstiges Produkt, das dennoch unter kontrollierten Bedingungen getestet wurde und sicher ist.

