Für 14,99 Euro: Aldi Nord verkauft jetzt goldene Tickets für Flixbus und Flixtrain

Ab dem 15. September 2025 bietet Aldi Nord einen besonders günstigen Reisedeal an: Für nur 14,99 Euro gibt es Ticketcodes für eine Direktfahrt mit Flixbus oder Flixtrain – gültig in ganz Deutschland und vielen europäischen Ländern.

Die Aktion läuft bis 27. September 2025, die Fahrten können im Anschluss im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis 25. März 2026 gebucht werden. Ausgenommen ist lediglich die Weihnachts- und Neujahrszeit vom 18. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026.

Die Ticketcodes gelten für eine Direktverbindung ohne Umsteigen mit Flixbus oder Flixtrain. Wichtig: Die Fahrt muss in Deutschland starten oder enden. Reisen ins europäische Ausland sind also möglich, einige Länder sind jedoch ausgeschlossen: Ukraine, Estland, Finnland, Lettland, Litauen oder Ungarn.

Der Code kann entweder in der App oder auf den Webseiten flixbus.de und flixtrain.de eingelöst werden. Pro Person sind bis zu 3 Codes kaufbar und einlösbar, pro Buchung kann jeweils ein Code verwendet werden. Einlösbar sind die Gutscheine bis 25. März 2026.

Im Aldi-Nord-Prospekt ist das Angebot bereits zu finden:

Die Tickets kriegt ihr bei Aldi Nord an der Kasse. (© Aldi / Flixbus)

Für wen lohnt sich das Flixbus-Ticket bei Aldi Nord?

Für Pendler und Gelegenheitsreisende, die günstige Direktverbindungen in Deutschland suchen

Für alle, die Europa preiswert bereisen möchten (Start oder Ziel in Deutschland Pflicht)

Für alle, die Umsteigeverbindungen oder Fahrten in ausgeschlossene Länder brauchen (u. a. Finnland, Estland, Litauen, Lettland, Ungarn, Ukraine)

Flix-Verbindungen direkt beim Anbieter checken

Das Einlösen ist denkbar einfach: An der Aldi-Kasse den Gutschein kaufen, indem ihr den Barcode einscannen lasst oder Produktidentifikationscode 3249 nennt. Anschließend den Ticketcode auf dem Kassenbon finden und diesen bei der Buchung eingeben. Danach kann die Fahrt wie gewohnt gebucht und angetreten werden.

Flixbus betreibt ein riesiges Fernbusnetz mit über 1.000 Haltestellen in Europa. Die Busse sind mit Services wie kostenlosem WLAN, Steckdosen und Sitzplatzgarantie ausgestattet. Flixtrain versucht in Deutschland der Deutschen Bahn mit seinen grünen Zügen die Stirn zu bieten, die auf ausgewählten Strecken wie Hamburg–Köln oder Berlin–Stuttgart verkehren.

Flixbus und Flixtrain bieten meist generell schon recht niedrige Preise, doch mit dem Aldi-Angebot für 14,99 Euro pro Fahrt könnt ihr vor allem auf langen Strecken ordentlich Geld sparen.

