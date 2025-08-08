Für 14,99 Euro: Aldi Süd verkauft bald eine extravagante Tischlampe, die sich verwandelt

Wer eine flexibel einsetzbare Tischlampe sucht, sollte am 18. August 2025 zu Aldi Süd rennen. Ab diesem Tag findet ihr dort mit der Casalux 3-in-1-Tischlampe ein besonderes Modell für gerade einmal 14,99 Euro, das euch viel mehr Möglichkeiten an die Hand gibt.

Zu hoch, zu tief, oder der Standfuß entspricht plötzlich nicht mehr dem eigenen Geschmack? Wer solche Probleme schon mal mit seinen Tischlampen hatte, wird sich freuen, dass Aldi Süd ab dem 18. August die Lösung dafür parat hat – Kostenpunkt: 14,99 Euro.

Denn die Casalux 3-in-1-Tischlampe mit integriertem Akku gibt euch nicht nur die Möglichkeit, die Höhe der Tischlampe von 26 cm mit dem Einbau eines Zwischenstücks auf 45 cm zu erhöhen – ihr könnt den Lampenschirm mit integriertem Leuchtmittel dank des mitgelieferten Aufsatzes auch auf Flaschen montieren.

Im Prospekt von Aldi Süd ist die Lampe bereits zu finden. (© Aldi / Casalux)

Für wen lohnt sich die Tischlampe bei Aldi Süd?

Für alle, die eine flexibel einsetzbare Tischleuchte suchen

Für alle, die eine Lampe mit integriertem Akku statt festem Stromanschluss wollen

Für alle, die eine Tischlampe suchen, die besonders viel Licht macht

Um ihren flexiblen Einsatz zu ermöglichen, ist in der Lampe mit 28 LEDs ein 3.000-mAh-Akku integriert (über USB-C wiederaufladbar) und ein Adapter für Flaschenhälse mit bis zu 30 mm Durchmesser vorhanden. Wenn ihr also eine hochwertige Flasche besitzt, die ihr noch besser in Szene setzen wollt, ist diese Tischlampe genau das Richtige für euch.

Aktiviert wird die Lampe im Übrigen per Touchfläche an der Oberseite, sie kann warmweiß und in RGB leuchten und ist stufenlos dimmbar.

Die Tischlampe sieht auf den ersten Blick sehr unspektakulär aus. (© Aldi/Casalux)

Wenn ihr es extravaganter mögt, könnt ihr den oberen Teil abnehmen und auf eine Flasche stecken:

Ihr könnt euch ein eigenes Lampendesign schaffen. (© Aldi/Casalux)

Die 3-in-1-Tischlampe von Casalux kann bei Aldi Süd in den Farben Grau, Beige und Oliv gekauft werden. Sie hat eine Leistungsaufnahme von maximal 2,8 Watt, wird entsprechend nicht sonderlich hell leuchten. Ihr solltet sie eher als Deko-Objekt ansehen.

Immerhin: Mit der IP54-Zertifizierung ist sie gegen Spritzwasser geschützt und kann entsprechend auch bei passenden Wetterverhältnissen draußen genutzt werden.

Kein Aldi Süd in der Nähe? Alternative bei Amazon

Wer keinen Aldi Süd bei sich um die Ecke hat, aber das Konzept der Lampe dennoch sehr stimmig findet, kriegt bei Amazon eine ähnliche Alternative (bei Amazon anschauen).

Jedoch müsst ihr dafür deutlich mehr Geld einplanen – knapp 25 Euro kostet das optisch sehr ähnliche Modell von Northpoint. Für Prime-Mitglieder erfolgt der Versand kostenlos.

