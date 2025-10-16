Für 14,99 Euro: Aldi verkauft eine Wetterstation, die ein optisches Highlight setzt

Zeigt nicht nur das Wetter an, sondern sieht auch richtig gut aus.

Aldi Süd verkauft schöne Wetterstation für 14,99 Euro

Ab dem 16. Oktober verkauft Aldi Süd eine digitale Wetterstation der Marke Krontaler für 14,99 Euro. Das kompakte Gerät zeigt Innen- und Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und eine Wettervorhersage an – dazu kommen Zeiten für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Monduntergang. Praktisch: Es gibt einen Min-/Max-Speicher für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sodass ihr Veränderungen im Raumklima leicht im Blick behalten könnt.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi bietet eine schöne Wetterstation für kleines Geld an. (© Aldi Süd / Krontaler / Screenshot: GIGA)

Eine sehr ähnlich aussehende Alternative kostet bei Amazon erheblich mehr:

Für wen lohnt sich der Kauf der Wetterstation von Aldi?

Technikfans, die ein günstiges, einfach zu bedienendes Gerät wollen, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich zu überwachen – ohne App-Zwang oder Cloud-Anbindung.

Familien oder Mieter, die das Raumklima im Blick behalten möchten, etwa um Schimmelbildung zu vermeiden oder Heizkosten besser zu steuern.

Smart-Home-Nutzer, die ihre Wetterdaten lieber über Smartphone, WLAN oder Sprachassistenten abrufen – das Gerät hat keine digitale Vernetzung oder App-Anbindung.

Optisch wirkt die Station modern: Das farbige Display mit vier Segmenten ist klar gegliedert und gut ablesbar. Es liefert alle wichtigen Daten auf einen Blick – ohne App, ohne WLAN, einfach oldschool praktisch.

Mit ihren Maßen von rund 15,8 × 6,5 × 9,6 Zentimetern passt die schicke Wetterstation von Krontaler auf jedes Regal oder den Schreibtisch. Batterien sind inklusive, ebenso eine dreijährige Garantie. Damit ist sie ein echtes Alltagsgerät, das ohne Kabelsalat funktioniert – einfach aufstellen, einschalten, fertig.

Die Marke Krontaler taucht regelmäßig mit Technik- und Haushaltsartikeln bei Aldi auf. Sie steht für einfache, aber solide Geräte zu niedrigen Preisen. Gerade im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und das Wetter launisch, greifen viele zu solchen Wetterstationen, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Blick zu behalten.