Für 16,99 Euro: Amazon verkauft einen kleinen Würfel, der ein großes Problem löst

Wer kennt das nicht: Im Wohnzimmer kämpfen Handy, Laptop und Kopfhörer um die letzte freie Steckdose. Ein kleiner Würfel auf Amazon verspricht die Lösung für das Lade-Dilemma. Er bietet genügend Steckplätze für die ganze Familie – und hat zwei Asse im Ärmel, die ihn von der Konkurrenz abheben.

Update, 27.8.2024: Der schwarze Steckdosen-Würfel für 15,99 Euro ist bereits ausverkauft, doch die weiße Version ist für 16,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) noch erhältlich.

Originalartikel:

Amazon verkauft 7-in-1-Steckdosen-Würfel

Handy, Laptop, elektrische Zahnbürste, Kopfhörer, E-Reader und mehr: Die Liste der aufladbaren Geräte im Haushalt wächst stetig, die Anzahl der Steckdosen bleibt aber gleich. Eine klassische Steckerleiste schafft zwar Abhilfe, sieht oft aber unschön aus und verbraucht unnötig Platz. Besser sind Steckdosen-Würfel.



Einen ganz besonderen Steckdosen-Würfel verkauft derzeit Amazon für 15,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) und damit mit stolzen 30 Prozent Rabatt.

Steckdosen-Würfel Spart Platz und reduziert Stolperfallen. Mit 7 Steckplätzen: 3 reguläre Steckdosen und 4 USB-Ports. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 27.08.2024 10:07 Uhr

Die würfelförmige Mehrfachsteckdose ist ein cleverer Helfer im modernen Alltag. Sie wird direkt in eine vorhandene Wandsteckdose gesteckt und bleibt dort platzsparend hängen.



Mit ihrer kompakten Größe erweitert sie die Anschlussmöglichkeiten für Elektrogeräte erheblich, ohne zusätzlichen Platz auf Tisch oder Boden zu beanspruchen. Das sorgt zudem für eine aufgeräumte Optik und reduziert das Risiko von Stolperfallen durch herumliegende Kabel.



Trotz seiner kleinen Bauweise bietet der Steckdosen-Würfel eine große Ausstattung: Drei klassische Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme. Zusätzlich stehen vier USB-Ports zur Verfügung – drei vom Typ A und einer vom Typ C. Diese eignen sich hervorragend zum Aufladen von modernen Smartphones, Tablets oder anderen USB-Geräten, ohne dass zusätzliche Netzteile benötigt werden.



Ein praktischer Ein-/Ausschalter erlaubt es zudem, den gesamten Steckdosen-Würfel mit einem Knopfdruck vom Stromnetz zu trennen. Das spart nicht nur Energie, sondern erhöht auch die Sicherheit. Die dezente LED-Anzeige informiert derweil über den Betriebszustand.



Bei über 3.300 Bewertungen kommt der Steckdosen-Würfel bei Amazon-Käufern fantastisch an und wird durchschnittlich mit 4,6 von 5 Sternen bewertet.

Für wen lohnt sich der Steckdosen-Würfel bei Amazon?

Für alle, die mehr Anschlussmöglichkeiten ohne Platzverlust suchen, bietet der Steckdosen-Würfel die passende Lösung. Er vereint klassische Steckdosen mit modernen USB-Anschlüssen in einem kompakten Design, das sich direkt an der Wand anbringen lässt. Ein praktischer Alltagshelfer, der Ordnung schafft und gleichzeitig die Funktionalität erhöht – ideal für beengte Räume, Arbeitsplätze oder auch Reisen.

