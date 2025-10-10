Für 17,99 Euro: Wer TikTok liebt, sollte jetzt zu Amazon

Der Daumen streikt nach der dritten Stunde TikTok? Ein kleiner Ring für 17,99 Euro bei Amazon kommt geplagten Doomscrollern jetzt zu Hilfe kommen – und hat dabei noch ein paar Tricks in der Hinterhand.
Stundenlang durch TikTok, Instagram oder YouTube scrollen – was als kurze Ablenkung beginnt, endet oft mit schmerzenden Händen und verspanntem Nacken. Der Scroll-Ring bei Amazon setzt genau hier an: Als Bluetooth-Fernbedienung am Finger ermöglicht er freihändiges Scrollen und lässt sich nebenbei auch als E-Book-Seitenwender und Kamera-Fernauslöser nutzen. Aktuell ist das Multitalent für 17,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) erhältlich und wird mit praktischem Ladecase geliefert.
Für wen lohnt sich der Scroll-Ring bei Amazon?
- Social-Media-Suchtis, die täglich viel Zeit mit TikTok oder Instagram verbringen und bequemer durch ihre Feeds stöbern wollen
- E-Book-Leser mit iPad oder Android-Tablet, die eine komfortable Möglichkeit zum Umblättern suchen
- Besitzer von E-Readern, mit denen der Ring nicht kompatibel ist
Der Scroll-Ring ist eine Bluetooth-Fernbedienung, die bequem am Finger getragen wird. Statt den Bildschirm zu berühren, lassen sich Videos per Knopfdruck durchblättern. So kann beim gemütlichen Kochen durch Rezept-Videos gescrollt werden, ohne das Display mit fettigen Händen zu verschmieren. Und im Fitnessstudio wechseln Trainierende zwischen Workout-Videos, ohne das Smartphone mit dem eigenen Schweiß zu bekleistern. Abends im Bett funktioniert das Scrollen in jeder Liegeposition – der ausgestreckte Arm beim Berieseln auf TikTok gehört so der Vergangenheit an.
Besonders praktisch ist die Doppelfunktion als E-Book-Seitenwender. Mit einem langen Druck auf die Einschalttaste wechselt der Ring in den E-Book-Modus und ermöglicht geräuschloses Umblättern in Lese-Apps auf iPad und Android-Tablets. Die Stummschalttaste verhindert störende Geräusche beim nächtlichen Lesen. Allerdings funktioniert der Ring ausdrücklich nicht mit echten E-Readern wie dem Paperwhite – hier sind nur Tablet-Apps kompatibel. iOS-Nutzer müssen zudem die Zoom-Funktion in den Bedienungshilfen aktivieren, was den Bildschirm vergrößert.
Die mitgelieferte Ladebox sorgt für Mobilität. Sie lädt den Ring unterwegs auf und zeigt per Batterieanzeige den Ladestand an. Als Bonus fungiert der Ring als Bluetooth-Kamera-Auslöser mit bis zu zehn Metern Reichweite – ideal für Familienfotos oder Selfies, bei denen sonst niemand den Auslöser betätigen könnte.
Amazon-Käufer loben Alltagstauglichkeit und kompaktes Design
Mit 4,3 von 5 Sternen schneidet der Scroll-Ring in den Amazon-Bewertungen solide ab. Käufer schätzen besonders die Praktikabilität im Alltag und die hochwertige Haptik. „Der Fingerspitzen-Scrolling-Ring ist eine überraschend praktische kleine Fernbedienung für alle, die häufig durch TikTok, Instagram oder E-Books scrollen“, fasst ein Käufer seine Erfahrung zusammen. Kritik gibt es vereinzelt an der Kompatibilität und Steuerungspräzision.
