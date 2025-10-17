Für 18,99 Euro bei Amazon: Diese extrem helle LED-Taschenlampe ersetzt alle, die ihr bisher hattet

Eine zuverlässige und leistungsstarke Taschenlampe gehört zur Grundausstattung für Outdoor-Aktivitäten, Notfälle oder den Werkzeugkasten. Einen Kundenfavoriten bekommt ihr bei Amazon gerade zum unschlagbaren Preis.

Die Shadowhawk LED-Taschenlampe mit beeindruckenden 500.000 Lumen gibt es derzeit bei Amazon im befristeten Angebot für nur 18,99 Euro statt 29,99 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 37 Prozent (Angebot bei Amazon ansehen).

Shadowhawk LED Taschenlampe 500.000 Lumen Statt 29,99 Euro: USB-aufladbare taktische Taschenlampe mit 5 Modi und IP67 Wasserschutz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:55 Uhr

Für wen lohnt sich die Shadowhawk-Taschenlampe bei Amazon?

Outdoor-Enthusiasten : Camper, Wanderer und Angler, die eine zuverlässige Lichtquelle mit großer Reichweite benötigen

Handwerker und Profis : Für Arbeiten in dunklen Bereichen, Kellern oder bei Reparaturen im Freien

Haushalte : Als Notfall-Ausrüstung bei Stromausfällen oder für den Werkzeugkasten

Gelegenheitsnutzer: Für den normalen Hausgebrauch könnte die extreme Helligkeit und Größe unnötig sein

Die Shadowhawk LED-Taschenlampe setzt auf einen XHP70.2 Chip und erreicht laut Hersteller eine Helligkeit von 500.000 Lumen. Diese extreme Leuchtkraft soll 10-mal heller sein als herkömmliche Taschenlampen und kann einen 120-Quadratmeter-Raum problemlos ausleuchten. Die Reichweite beträgt dabei bis zu 1.000 Meter.

Besonders praktisch: Die taktische Taschenlampe verfügt über einen eingebauten USB-Ladeanschluss und kann über Powerbank, Steckdose oder Laptop aufgeladen werden. Der mitgelieferte wiederaufladbare Akku bietet laut Shadowhawk bis zu 12 Stunden Laufzeit im mittleren Modus. Eine LED-Anzeige zeigt den Akkustand an (25 Prozent, 50 Prozent, 75 Prozent und 100 Prozent).

Die IP67-wasserdichte Taschenlampe wurde für raue Einsätze entwickelt. Laut Hersteller übersteht sie Stürze aus 10 Meter Höhe und kann vorübergehend unter Wasser getaucht werden. Die robuste Konstruktion soll sogar Frost und extreme Belastungen verkraften.

Vielseitige Lichtmodi & umfangreiches Zubehör inklusive

Die Shadowhawk Taschenlampe bietet 5 verschiedene Beleuchtungsmodi:

High Light (maximale Helligkeit)

(maximale Helligkeit) Medium Light (mittlere Helligkeit)

(mittlere Helligkeit) Low Light (sparsamer Modus)

(sparsamer Modus) Strobe (Blitzlicht)

(Blitzlicht) SOS (Notsignal)

Zusätzlich lässt sich der Fokus einstellbar gestalten: Durch Verstellen des Lampenkopfs kann zwischen Spotlight für die Fernbeobachtung und Flutlicht für großflächige Beleuchtung gewechselt werden.

Im Lieferumfang sind enthalten:

Shadowhawk Taschenlampe mit USB-Ladekabel

mit USB-Ladekabel 3x AAA-Batterien als Backup

als Backup Holster zum Tragen

zum Tragen Geschenkbox und Benutzerhandbuch

Kundenbewertungen überzeugen – starke Leistung zum kleinen Preis

Bei Amazon bewerten rund 30.000 Kunden die Shadowhawk Taschenlampe mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen. Diese sehr hohe Bewertung bei einer enormen Anzahl von Rezensionen spricht für die Zufriedenheit der Nutzer mit Leistung und Qualität.

Für 18,99 Euro erhaltet ihr eine extrem helle LED-Taschenlampe mit umfangreicher Ausstattung und robuster Bauweise. Bei der aktuellen Ersparnis und den hervorragenden Kundenbewertungen ist das befristete Angebot durchaus attraktiv – insbesondere für alle, die eine zuverlässige Lichtquelle für Camping, Wandern oder Notfälle benötigen.