Für 19,99 Euro: Aldi verkauft heute elektronische Parkscheibe

Wenn es ein Zubehör für euer Auto gibt, das ich jedem empfehlen würde, dann ist es eine elektronische Parkscheibe. Damit geht ihr immer auf Nummer sicher und müsst keine Parkscheibe auslegen. Bei Aldi Nord in den Filialen gibt es ab dem 7. Oktober so ein Gerät für nur 19,99 Euro. Online könnt ihr jetzt schon zuschlagen.

Aldi verkauft elektronische Parkscheibe für 19,99 Euro

Bei Aldi Nord könnt ihr am 7. Oktober 2024 ein in meinen Augen fast unverzichtbares Zubehör für euer Auto bekommen. In den Filialen wird nämlich die elektronische Parkscheibe von Auto XS für nur 19,99 Euro verkauft. Wollt ihr nicht warten, dann könnt ihr jetzt schon im Onlineshop des Discounters zuschlagen. Dort kommen aber noch Versandkosten hinzu, sodass ihr bei 25,94 Euro landet (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Auto XS Elektronische Parkscheibe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2024 06:40 Uhr

Der Kauf vor Ort bei Aldi Nord im Laden lohnt sich. Wollt ihr online kaufen und habt ein Prime-Abo, dann solltet ihr euch diese Alternative für 20 Euro anschauen (bei Amazon anschauen). Die habe ich mittlerweile seit fast einem Jahr in meinem Auto im Einsatz und bin sehr zufrieden.

Lohnt sich die Anschaffung?

In meinen Augen schon. Die 20 Euro sind schnell wieder reingeholt, wenn ihr ein oder zwei Mal beim Falschparken erwischt werdet. Auf immer mehr Parkplätzen, wie beispielsweise von Supermärkten, werden Parkscheiben verlangt. Die vergisst man aber schnell. Habt ihr eine elektronische Parkscheibe an der Windschutzscheibe, dann kann euch der Fehler nicht passieren.

Wichtig: So eine elektronische Parkscheibe ist nur in Deutschland zugelassen. Sie gilt nicht im Ausland. Denkt daran, wenn ihr im Urlaub seid. Außerdem ersetzt sie kein Parkticket für kostenpflichtige Parkplätze. Das müsst ihr immer ziehen, wenn es vorgeschrieben ist. Sie funktioniert nur als Parkscheibe und ersetzt damit kein kostenpflichtiges Parkticket. Das müsst ihr weiterhin auslegen.