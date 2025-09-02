Für 19,99 Euro: Aldi verwandelt bald jeden Wohnraum in ein echtes Lichtermeer

Ein Wohnzimmer, das farblich im Takt eurer Lieblingssongs pulsiert – für wenige Euro macht Aldi Süd das möglich.

Aldi Süd verkauft Ambiente-Stehleuchte für nur 19,99 Euro

Ab dem 15. September landet bei Aldi Süd ein Angebot in den Regalen, das für viele von euch spannend sein dürfte: Die Ambiente-Stehleuchte von Casalux bringt nicht nur Licht ins Wohnzimmer, sondern mit der RGB-Beleuchtung auch ordentlich Stimmung. Mit einem Preis von gerade einmal 19,99 Euro gehört die Leuchte zu den auffällig günstigsten Optionen, um Farbe und Dynamik in eure vier Wände zu holen. Es handelt sich um ein lokales Angebot.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi-Süd verlangt für die Ambiente-Stehleuchte nur 19,99 Euro. (© Aldi-Süd-Prospekt / Casalux / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf der Ambiente-Stehleuchte bei Aldi Süd?

Für alle, die ihr Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Gaming-Setup günstig mit stimmungsvoller Beleuchtung aufwerten wollen.

Für Partygänger und Musikfans, die Spaß daran haben, wenn Licht im Rhythmus zur Musik reagiert.

Für Smart-Home-Nutzer, die ihre Beleuchtung per App, Alexa oder Google Home steuern wollen – diese Lampe bleibt bei der Fernbedienung.

Die Stehleuchte von Aldi Süd bietet euch mehrere Möglichkeiten, euer Zuhause flexibel zu beleuchten. Ihr könnt zwischen warmweißem Licht und zahlreichen RGB-Farben wählen, die euren Wohnraum in verschiedenen Modi beleuchtet. Dazu gehören auch dynamische Effekte, die den Raum ständig neu inszenieren. Per Fernbedienung passt ihr die Intensität an, dimmt das Licht nach Bedarf oder wechselt die Modi – ohne euch vom Sofa zu bewegen.

Ein Highlight ist der integrierte Musiksensor. Damit reagiert die Casalux-Leuchte direkt auf Sound und Rhythmus. Egal ob ihr einen entspannten Abend mit leiser Hintergrundmusik plant oder eure Playlist für die nächste Party aufdreht: Das Licht passt sich automatisch an die Stimmung an.

Aldi bietet die Leuchte in zwei Farbvarianten an – wahlweise mit schwarzem oder weißem Gehäuse. Mit einer Höhe von 136 Zentimetern und einem Durchmesser von 9 Zentimetern fügt sie sich unauffällig in die meisten Räume ein, ohne zu viel Platz zu beanspruchen.

Zwar müsst ihr auf eine Smart-Home-Integration verzichten, doch dafür gibt es einen Preis, bei dem man kaum falschliegen kann. Und wie bei den meisten Aldi-Aktionsartikeln gilt: Wer zu lange wartet, läuft Gefahr, leer auszugehen.

