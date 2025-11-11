Für 199 Euro: Bauhaus verkauft einen Werkstattwagen von Scheppach, der mehrere Probleme auf einmal löst

Eine mobile Werkstatt, die gleichzeitig als Werkzeugaufbewahrung und Arbeitsfläche dient – das verspricht ein aktueller Deal von Bauhaus. Der Werkstattwagen von Scheppach beinhaltet ein 70-teiliges Werkzeugset und hilft, endlich Ordnung in die heimische Garage oder Werkstatt zu bringen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Problem kennt jeder Hobby-Handwerker: Werkzeuge liegen verstreut herum, wichtige Schraubendreher sind nicht auffindbar und für größere Projekte fehlt schlicht die mobile Arbeitsfläche. Der Scheppach Werkstattwagen TW 1150 löst gleich mehrere dieser Alltagsprobleme auf einmal (Angebot bei Bauhaus ansehen).

Anzeige

Für nur 199 Euro erhaltet ihr einen voll ausgestatteten Werkzeugwagen mit sechs Schubladen und einem 70-teiligen Werkzeugset aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl. Vergleichbare Modelle kosten aktuell mindestens 372 Euro, somit bekommt ihr hier einen besonders guten Deal. Bei Abholung in einer Filiale spart ihr zudem die Versandkosten in Höhe von 34,90 Euro.

Angebot bei Bauhaus ansehen

Lohnt sich der Scheppach Werkstattwagen bei Bauhaus?

Komplettpaket mit 70-teiligem Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl bereits enthalten

Exklusives Bauhaus-Modell deutlich günstiger als vergleichbare Varianten

Relativ groß und schwer, braucht entsprechend Platz

Der Werkstattwagen von Scheppach verbindet clevere Aufbewahrung mit praktischer Mobilität. Mit seinen sechs großen Schubladen, von denen drei bereits mit Werkzeugen gefüllt sind, bietet er ausreichend Platz für das mitgelieferte Werkzeugset und weitere Utensilien. Die vier Rollen – zwei davon mit Bremse – machen ihn flexibel einsetzbar und sicher positionierbar, egal ob in der Garage, Werkstatt oder beim Arbeiten am Auto.

Anzeige

Die Belastbarkeit von 200 Kilogramm macht den Wagen zu einer stabilen Arbeitsfläche für mittelschwere Werkstücke und Projekte. Abschließbare Schubladen mit Soft-Open-Funktion sorgen dafür, dass euer Werkzeug sicher verstaut bleibt und sich die Schubladen sanft öffnen lassen. Eine große Ablagefläche mit integrierten Fächern bietet zusätzlichen Platz für Werkzeuge und kleinere Maschinen.

Das 70-teilige Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl umfasst laut Hersteller die wichtigsten Grundausstattungen für Reparaturen und Bastelprojekte. Von Schraubenziehern über Zangen bis hin zu Steckschlüsseln – die Grundausstattung für den Hausgebrauch ist bereits dabei. Die Maße von 760 × 460 × 965 mm machen den Wagen kompakt genug für die meisten Garagen, aber groß genug für ernsthafte Projekte.

Angebot bei Bauhaus ansehen

Exklusives Bauhaus-Modell mit attraktivem Preisvorteil

Den TW 1150 gibt es ausschließlich bei Bauhaus – und das zu einem deutlich günstigeren Preis als vergleichbare Modelle des Herstellers. Zum Vergleich: Das bauähnliche Modell TW1100 von Scheppach kostet bei Amazon aktuell rund 400 Euro. Zwar bietet dieses Modell eine Schublade mehr (sieben statt sechs) und eine höhere Belastbarkeit von 450 Kilogramm, dafür zahlt ihr aber auch das Doppelte. Für die meisten Hobby-Handwerker dürften die 200 Kilogramm Belastbarkeit des TW 1150 völlig ausreichend sein.

Anzeige

Bei Bauhaus habt ihr zusätzlich die Wahl: Entweder ihr lasst euch den Werkstattwagen für 34,90 Euro Versandkosten nach Hause liefern oder ihr holt ihn kostenfrei in einer Filiale ab. Das macht den Deal besonders attraktiv für alle, die eine Bauhaus-Filiale in der Nähe haben und sich die Versandkosten sparen möchten.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.