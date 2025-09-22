Für 2,99 Euro: Aldi macht eure Wohnung ab heute wieder fit

Während die Heizpreise steigen, kommt Aldi mit winzigen Helfern um die Ecke, die viel bewirken können.

Aldi Nord dichtet Türen und Fenster für 2,99 Euro ab

Ab dem 22. September legt Aldi Nord wieder Energiesparprodukte ins Regal, die pünktlich zum Start der Heizsaison für mehr Komfort sorgen sollen. Besonders interessant: Dichtungsbänder und Türbodendichtungen, die für gerade einmal 2,99 Euro pro Stück zu haben sind. Damit lässt sich verhindern, dass kostbare Wärme einfach entweicht oder kalte Zugluft in die Wohnung dringt.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Macht eure Wohnung für 2,99 Euro fit für den Winter. (© Aldi-Nord-Prospekt / Workzone / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf der Dichtungen von Aldi Nord?

Mieter in Altbauwohnungen: Oft ziehen durch ältere Fenster und Türen Zugluftströme, die mit günstigen Dichtungen schnell gestoppt werden können.

Hausbesitzer mit unbeheizten Räumen: Wer z. B. den Keller oder Dachboden abtrennen will, kann mit Türbodendichtungen Wärmeverluste verringern.

Neue oder frisch sanierte Gebäude: Dort sind Fenster und Türen bereits modern abgedichtet, zusätzliche Dichtungen bringen kaum Einsparungen und können sogar das Schließen erschweren.

Die selbstklebenden Dichtungsbänder gibt es im Doppelpack – zwei Rollen mit jeweils sechs Metern Länge. Sie sind flexibel zuschneidbar und lassen sich in wenigen Minuten an Fensterrahmen oder Türrahmen anbringen. Die Türbodendichtung misst etwa 100 × 4,5 × 0,4 Zentimeter und wirkt wie ein Bürstenstreifen, der direkt unter die Tür montiert wird. Beide Varianten setzen auf eine schnelle Montage, ohne zusätzliches Werkzeug oder Bohren.

Solche Dichtungen gelten als eine der einfachsten und zugleich wirksamsten Maßnahmen, um Heizkosten zu senken. Schon kleine Spalten können im Winter für spürbare Kälte sorgen und dazu führen, dass die Heizung stärker arbeiten muss. Fachleute schätzen, dass mit dem Abdichten von Fenstern und Türen bis zu zehn Prozent Energie eingespart werden können. Bei steigenden Gas- und Strompreisen lohnt sich diese Investition daher besonders schnell.

