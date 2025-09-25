Für 2,99 Euro: Aldi verkauft einen praktischen Alltags-Helfer, von dem ich immer einen auf Lager habe

Bei Aldi Süd gibt’s die Workzone 3-fach-Steckdosenleiste ab dem 1. Oktober für nur 2,99 Euro. Günstiger kommt man kaum an eine solide Mehrfachsteckdose, die man praktisch immer gebrauchen kann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem den Alltag wirklich erleichtern. Die Workzone-Steckdosenleiste ist für den Innenbereich gedacht, hat eine Kabellänge von 1,4 Metern und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Sie bietet drei Steckplätze und kommt mit einem Ein-/Ausschalter daher, sodass sich die angeschlossenen Geräte bei Bedarf direkt komplett vom Strom trennen lassen. Aldi gewährt außerdem 3 Jahre Garantie auf das Produkt.

3 zusätzliche Steckdosen – ein Ein/Aus-Schalter – mehr brauchen die meisten nicht. (© Aldi)

Keinen Aldi Süd in eurer Nähe? Bei Amazon kriegt ihr für eine ähnliche Steckdosenleiste von Brennenstuhl für 4,50 Euro (bei Amazon anschauen):

Brennenstuhl Steckdosenleiste 3-Fach 1,5 Meter Kabellänge, Ein/Aus-Schalter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 15:26 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich Steckdosenleiste bei Aldi?

Für alle, die eine günstige, zuverlässige Mehrfachsteckdose für Haushalt oder Büro suchen

Für alle, die flexibel bleiben und auch mal eine zusätzliche Steckdosenleiste in Reserve haben wollen

Für Nutzer, die draußen oder im Feuchtbereich eine Lösung brauchen – hier ist eine Outdoor-Steckdose nötig

Steckdosenleisten gehören zu den Produkten, die man eigentlich nie genug haben kann: Ob für den Fernseher samt Soundbar und Spielekonsole, im Homeoffice für Laptop, Monitor und Drucker oder schlicht in der Küche für zusätzliche Küchengeräte – sie sind unverzichtbar.

Die Aldi-Leiste ist kompakt, bietet mit 1,4 Metern Kabellänge ausreichend Spielraum und lässt sich dank des Schalters bequem ein- und ausschalten. Auch optisch gibt es ein bisschen Auswahl: Aldi verkauft das Modell in Weiß und Schwarz, sodass es nicht zwingend als störender Fremdkörper wirkt.

Anzeige

Wer keine Zusatz-Features wie USB-Ports oder Smart-Home-Support benötigt, kommt kaum günstiger an eine solche Steckdosenleiste. Ich selbst habe immer ein bis zwei solcher simplen Steckdosenleisten auf Lager, die mir schon des Öfteren nach dem Neukauf eines elektrischen Geräts den Gang zum Elektronikmarkt erspart haben.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.