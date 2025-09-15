Für 2,99 Euro verkauft Aldi jetzt Alltagshelfer, von denen man nie genug haben kann

Diese Batterien von Aldi mögen ein bisschen aus der Mode gekommen sein, finden aber in verschiedenen Nutzungsszenarien definitiv Verwendung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Für 2,99 Euro bekommt ihr ab Montag, den 15. September 2025 in den Aldi-Süd-Filialen AA- oder AAA-Batterien (via Aldi-Prospekt). Wenn ihr viele Geräte zu Hause betreibt, in denen ihr nicht immer Akkus wechseln wollt, solltet ihr bei diesem Angebot zu greifen (bei Aldi ansehen).

Anzeige

Wo sind die Batterien einsetzbar?

Fernbedienungen: In Fernbedienungen kommen Akkus schnell an ihre Grenzen und müssen getauscht werden. Langlebige Batterien sind hier die bessere Alternative, um eure Filmabende bequem zu gestalten.

Wecker und Uhren: Wecker und Uhren sollen lange laufen, ohne dass man ständig Akkus aufladen muss. Hier ist der Einsatz von AA- und AAA-Batterien ebenfalls empfehlenswert.

Mäuse und Tastaturen: PC-Peripheriegeräte, die ihr täglich nutzt, sollten zuverlässig mit Energie versorgt sein. Logitech beispielsweise wirbt mit einer langen Nutzungsdauer, die ihr mit Batterien im Vergleich zu Akkus noch ausdehnen könnt.

Spielekonsolen: Wer eine Xbox besitzt, schätzt sicherlich, dass in den Controllern keine Akkus fest verbaut sind. Zockt ihr viel, solltet ihr hier allerdings auf qualitative Akkus setzen – denn Batterien sind bei intensiver Nutzung schnell leer.

Das sind die Batterien von Aldi Süd

Die Batterien von der Aldi-Eigenmarke Active Energy kommen im 20er-Pack. Entweder in der Mignon- oder Micro-Version könnt ihr die vielfältigen Geräte in eurem Haushalt flexibel mit Energie versorgen. In diesem Vorteilspack habt ihr immer Ersatz parat.

Hier die Batterien ab dem 15. September bei Aldi kaufen.

Anzeige

Die Amazon-Alternative im Vergleich

Eine namhaftere Alternative findet ihr im 24er-Pack DURACELL Plus AA-Batterien (bei Amazon anschauen). Zwar kosten die Batterien 21,99 Euro in der AA-Version und 19,99 Euro in der AAA-Variante, haben laut Hersteller aber einen klaren Vorteil.

DURACELL Plus AA-Batterien (24er-Pack) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.09.2025 11:11 Uhr

Billige Batterien können bei langer Lagerung gerne mal ihre Kapazität verlieren. Bei bekannteren Herstellern ist das weniger der Fall. Die Duracell-Batterien mögen im Bereich von 20 Euro zwar kostenintensiver sein, punkten aber laut Hersteller mit Langlebigkeit. Zudem sollen die Batterien durch eine Nylon-Abdeckung nicht auslaufen.

Anzeige

Durch die patentierten „POWER BOOST Actives“, einer Mischung aus Lithium und Nickel, verspricht Duracell bei eingepackten Batterien eine Langlebigkeit von bis zu 10 Jahren – und damit „eine bis zu 150 % längere Lebensdauer“.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.