Für 21,69 Euro: Amazon verkauft einen praktischen Begleiter, den gerade jetzt jeder Radfahrer braucht

Die Herbst- und Wintermonate bringen für Radfahrer besondere Herausforderungen mit sich: Regen, Schnee und schlechte Sichtverhältnisse gehören zum Alltag. Genau für diese Bedingungen ist eine wasserdichte Fahrradtasche unverzichtbar. Bei Amazon bekommt ihr jetzt ein beliebtes Modell zum unschlagbaren Preis.

Die Gepäckträgertasche von Büchel mit 25,4 Liter Volumen gibt es derzeit bei Amazon für nur 21,69 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 34,99 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 38 Prozent (Angebot bei Amazon ansehen). Dank der 100-prozentigen Wasserdichtigkeit bleibt euer Gepäck auch bei Regenschauern und Schneefällen trocken, während die integrierten Reflektoren für bessere Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit sorgen.

Lidl bietet die Fahrradtasche aktuell zum gleichen Preis an (bei Lidl ansehen). Hier kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro obendrauf, sodass ihr am Ende bei 27,64 Euro landet. Bei Amazon ist der Versand gratis für Prime-Mitglieder und bei Lieferung an einen Amazon Hub in eurer Nähe.

Für wen lohnt sich die Fahrradtasche von Büchel bei Amazon?

Alltagsradler, die eine wetterbeständige Transportlösung suchen und im Straßenverkehr gut sichtbar sein wollen

Freizeitradler und Radtouristen, die bei Ausflügen viel Stauraum benötigen

Gelegenheitsradler, die nicht viel transportieren und denen ein einfacher Korb womöglich ausreicht

Die Gepäckträgertasche punktet laut Hersteller mit einer 100-prozentigen Wasserdichtigkeit und einem IPX4-Schutz gegen Spritzwasser. Mit den Abmessungen von 56,5 x 30 x 15 cm bietet sie reichlich Platz für Ausrüstung, Einkäufe oder Arbeitsmaterialien.

Besonders praktisch: Die Tasche lässt sich nicht nur am Gepäckträger montieren, sondern dank des mitgelieferten Schultergurts und gummierten Tragegriffs auch als normale Reisetasche verwenden. Laut Büchel passt das variable Befestigungssystem an fast jeden handelsüblichen Gepäckträger.

Für die Sicherheit im Straßenverkehr sorgen Reflektoren an der Tasche. Zusätzlich verfügt sie über spezielle Fächer für empfindliches Gepäck, sodass beispielsweise elektronische Geräte sicher verstaut werden können.

Amazon-Kundenbewertungen sprechen für sich

Bei Amazon bewerten über 8.000 Kunden die Büchel Fahrradtasche mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen. Diese hohe Bewertung bei einer großen Anzahl von Rezensionen spricht für die Qualität und Zufriedenheit der Nutzer.