Für 222 Euro: Amazon haut beliebten E-Scooter zum Spottpreis raus

Ihr habt kurze Strecken in der Stadt, wollt aber kein Auto nehmen oder euch nicht auf volle Busse und Bahnen verlassen? Genau dann kann ein E-Scooter den Alltag entspannter machen. Momentan gibt es den Niu KQi1 Pro bei Amazon deutlich günstiger.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Modell bringt euch legal durch den Stadtverkehr und spart dabei Zeit und Nerven. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 429 Euro zahlt ihr nur noch 222 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Günstiger war das Modell noch nie zu haben und andere Händler rufen mindestens 337 Euro dafür auf.

Niu KQi1 Pro E-Scooter mit Straßenzulassung Statt 429 Euro UVP: Elektroroller mit bis zu 25 km Reichweite, 9-Zoll Luftreifen und Dual-Bremssystem. Per App steuerbar und leicht zusammenklappbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 16:23 Uhr

Anzeige

Lohnt sich der Niu KQi1 Pro bei Amazon?

Reichweite von bis zu 25 Kilometern – ideal für Pendelstrecken oder Erledigungen

9-Zoll-Luftreifen bieten Komfort auch auf Kopfsteinpflaster

Mit 15,4 kg nicht der leichteste Scooter zum Tragen

Mit seiner Reichweite von bis zu 25 Kilometern eignet sich der E-Scooter gut für den täglichen Arbeitsweg oder spontane Fahrten zum Einkaufen. Der Akku ist in etwa sechs Stunden voll – ideal, um ihn über Nacht zu laden. Der 250-Watt-Motor schafft auch Steigungen bis zu 14 Prozent, was besonders in Städten mit vielen Hügeln hilfreich ist.

Für Sicherheit sorgen eine Vorderrad-Trommelbremse und eine Hinterrad-Elektrobremse mit kurzen Bremswegen. Helle Front- und Rücklichter, seitliche Reflektoren und die IP54-Zertifizierung gegen Regen erhöhen die Alltagstauglichkeit. Dank Klappmechanismus lässt sich der Roller platzsparend verstauen – allerdings bringt er 15,4 kg auf die Waage.

Das LED-Display zeigt Geschwindigkeit, Akkustand und den gewählten Fahrmodus. Über die Smartphone-App (iOS und Android) könnt ihr den Roller sperren oder Statistiken einsehen. Die 9-Zoll-Luftreifen federn Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster spürbar ab und sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl.

Anzeige

So kommt der Niu KQi1 Pro bei Käufern an

Die Bewertungen bei Amazon fallen überwiegend positiv aus. Häufig gelobt werden die stabile Verarbeitung, der solide Motor und die einfache Handhabung. Ein Käufer schreibt: „Für meine täglichen fünf Kilometer zur Arbeit reicht er locker, auch kleine Hügel sind kein Problem.“ Kritischer sehen einige das höhere Gewicht, wenn der Roller öfter getragen werden muss.

Der Preisnachlass macht den KQi1 Pro besonders interessant für alle, die unkompliziert und flexibel unterwegs sein wollen. Die Kombination aus Reichweite, Fahrkomfort und Straßenzulassung sorgt dafür, dass sich der Roller leicht in den Alltag integrieren lässt.

Niu KQi1 Pro E-Scooter mit Straßenzulassung jetzt ab 222,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 16:23 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.