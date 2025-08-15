Für 24,99 Euro bei Kaufland: Dieser Radiowecker hat einen genialen Trick drauf

Schluss mit dem Kabelsalat am Nachttisch: Ein Radiowecker bei Kaufland vereint Weckfunktion, kabelloses Laden und Musikgenuss in einem Gerät für nur 24,99 Euro.

Handy-Ladekabel, Wecker und Radio – normalerweise stapeln sich diese Geräte auf dem Nachttisch und sorgen für Unordnung. Der Radiowecker mit Ladestation schafft Abhilfe und vereint alle Funktionen elegant in einem kompakten Gerät. Für 24,99 Euro bei Kaufland (jetzt bei Kaufland ansehen) bietet er eine clevere Lösung für alle, die Ordnung und Komfort schätzen. Versandkosten sind übrigens gratis.

Für wen lohnt sich der Radiowecker bei Kaufland?

Paare mit unterschiedlichen Weckzeiten, die von der Dual-Alarm-Funktion profitieren

Technikfans mit mehreren aufladbaren Geräten, die eine zentrale Ladestation suchen

Audiophile, die höchste Klangqualität von ihren Lautsprechern erwarten

Das Herzstück des Radioweckers ist die integrierte Qi-Ladefunktion. Einfach das Smartphone auflegen und der Ladevorgang startet automatisch – kein Herumfummeln mit Kabeln mehr. Besonders praktisch beim nächtlichen Griff zum Handy: Das Gerät liegt sicher auf der Ladefläche und rutscht nicht vom Nachttisch. Für Nutzer ohne Qi-fähiges Smartphone steht zusätzlich ein USB-Port bereit, über den auch Smartwatches oder Fitness-Tracker geladen werden können.

Die Dual-Alarm-Funktion erweist sich als echte Erleichterung im Alltag. Paare können verschiedene Weckzeiten einstellen, ohne sich gegenseitig zu stören. Wer unter der Woche um 6:30 Uhr aufstehen muss, am Wochenende aber gerne länger schläft, programmiert einfach beide Zeiten vor. Das sanfte Wecken erfolgt wahlweise per Signalton oder über den Lieblingsradiosender – deutlich angenehmer als schrill piepende Handywecker.

Das UKW-Radio mit 10 Senderspeicherplätzen sorgt für musikalische Vielfalt am Morgen. Die 6-Watt-Stereo-Lautsprecher liefern ausreichend Volumen für das Schlafzimmer, ohne die Nachbarn zu wecken. Per Bluetooth lassen sich zudem Smartphone oder Tablet koppeln, um Podcasts, Hörbücher oder die Spotify-Playlist zu streamen. Die dimmbare LED-Anzeige rundet das Konzept ab: Nachts stört sie nicht beim Schlafen, tagsüber bleibt die Uhrzeit gut ablesbar.

Kaufland-Kunden schätzen das schöne Design

Mit 4,5 von 5 Sternen erhält der Radiowecker sehr gute Bewertungen. Insbesondere die ansprechende Optik kommt bei Kaufland-Käufern gut an. „Schönes Design zum kleinen Preis!“ fasst eine Kundenbewertung die Stärken des Geräts treffend zusammen.

