Für 26,99 Euro: Lidl verkauft einen Werkzeugkoffer, der keine Wünsche offen lässt

Der tropfende Wasserhahn, das wackelige Regal oder der quietschende Türgriff: Im Haushalt gibt es immer viel zu tun – und nur selten braucht man dafür teures Werkzeug für mehrere hundert Euro. Genau für solche täglichen Heimwerker-Arbeiten hat Lidl jetzt das passende Angebot.

Vom wackeligen Stuhlbein bis zur losen Schraube am Fahrrad – im Alltag begegnen uns ständig kleine Reparaturen, die nach dem passenden Werkzeug verlangen. Statt einzelne Tools teuer zusammenzukaufen, bietet der 80-teilige Parkside-Werkzeugkoffer eine clevere Komplettlösung. Bei Lidl ist das Set für 26,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) erhältlich und bündelt alle wichtigen Werkzeuge in einem stabilen Koffer. Zum Preis kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu.

Werkzeugkoffer von Parkside Mit 80 Teilen für den täglichen Gebrauch in Haus und Garten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2025 11:39 Uhr

Eine Alternative zum Lidl-Werkzeugkoffer ist dieser Werkzeugkoffer auf Amazon. Er ist nur wenige Cent teurer, bietet aber 142 Teile.

Werkzeug-Set Mit Werkzeugkoffer, 142-teilig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2025 11:43 Uhr

Für wen lohnt sich der Werkzeugkoffer bei Lidl?

Heimwerker-Einsteiger, die eine Grundausstattung für häufige Reparaturen im Haushalt benötigen

Hausbesitzer und Mieter, die flexibel auf verschiedene Aufgaben reagieren und dabei Geld sparen wollen

Professionelle Handwerker, die täglich mit Werkzeugen arbeiten und höhere Qualitätsansprüche haben

Der Werkzeugkoffer vereint 80 sorgfältig ausgewählte Werkzeuge in einem übersichtlich organisierten Koffer. Die Ausstattung deckt die wichtigsten Anwendungsbereiche ab: von Präzisionsarbeiten mit dem Schraubendreher-Bithalter über Messaufgaben mit der integrierten Wasserwaage bis hin zu Sägearbeiten mit der Metallsäge und vier Ersatzblättern.

Das Maßband hilft beim Aufhängen von Bildern, die Kombizange beim Reparieren kaputter Fahrradketten und der Schlosserhammer beim Befestigen lockerer Nägel.

Die durchdachte Zusammenstellung berücksichtigt sowohl Grundwerkzeuge als auch speziellere Helfer. 23 verschiedene Bits in 6,3-mm-Ausführung plus zehn kleinere 4-mm-Bits sorgen dafür, dass praktisch jede Schraube im Haushalt gelöst werden kann. Die acht Sechskantstiftschlüssel mit Kugelkopf eignen sich perfekt für Ikea-Möbel und ähnliche Aufbauarbeiten, während die Wasserpumpenzange auch bei hartnäckigen Rohrverschraubungen hilft.

Der stabile Koffer aus Kunststoff und Stahl schützt die Werkzeuge zuverlässig vor Beschädigungen und sorgt für Ordnung in der Werkstatt oder im Keller.

Lidl-Kundschaft schätzt Vollständigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit 4,8 von 5 Sternen erntet der Parkside-Werkzeugkoffer sehr positive Bewertungen. Käufer loben besonders die durchdachte Zusammenstellung und das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis. „Alle wichtigen Werkzeuge sind vorhanden und von guter Qualität. Vollkommen zufrieden mit meiner Bestellung“, fasst ein zufriedener Kunde seine Erfahrungen zusammen.

