Für 279 Euro bei Amazon: Dieses Handy empfehlen Experten

Gute Smartphones müssen nicht zwangsläufig teuer sein – davon ist ein bekannter YouTuber überzeugt. Technik-Experte Franz Feuerer („SwagTag“) hat vier Modelle rund um 300 Euro ausprobiert. Seine Empfehlung gibt es aktuell bei Amazon für 279 Euro.
Handys für unter 300 Euro: Vier Modelle sind empfehlenswert
Seit mehr als 13 Jahren nimmt Franz Feuerer auf seinem YouTube-Kanal „SwagTag“ Smartphones unter die Lupe. Über 475.000 Abonnenten vertrauen auf seine Expertise. In einem neuen Video (unten) zeigt er, welche günstigen Smartphones 2025 besonders überzeugen – von leistungsstarken Allroundern bis hin zu stylishen Modellen.
Nothing Phone 3a: Das stylische Allround-Talent
Franz Feuerers Spar-Tipp: das Nothing Phone 3a. Es fällt sofort durch sein ungewöhnliches Design auf – hat aber auch technisch einiges drauf. Tolles Display, solide Kamera und ultraschnelle Software machen es zu einem echten Geheimtipp.
Samsung Galaxy A36: Update-Wunder für Langzeitnutzer
Wer sein Handy möglichst lange nutzen will, kommt am Galaxy A36 kaum vorbei. Samsung verspricht ganze 6 Jahre Software-Updates – ein echtes Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse. Kleinere Abstriche muss man aber bei der Kamera und dem Prozessor machen.
Poco X7 Pro: Für alle, die maximale Leistung wollen
Ihr braucht richtig Power? Dann werft einen Blick aufs Poco X7 Pro. Es punktet mit starkem Prozessor, riesigem Akku und Top-Performance – perfekt für Gaming, Videos und alles, was dein Smartphone leisten muss. Nicht ganz so positiv sind aber das Kunststoffgehäuse und der unklare Softwaresupport.
Motorola Edge 50 Neo: Kompakt und kamera-stark
Viele Handys sind zu groß? Dieses nicht. Das Motorola Edge 50 Neo ist handlich, bietet aber trotzdem eine richtig gute Kamera, viel Speicher und eine aufgeräumte Software. Für kleines Geld bekommt ihr ein Smartphone, das einfach Spaß macht – ohne Ballast. Die Softwareupdates können allerdings etwas langsam eintrudeln.
Beliebtestes Android-Smartphone der Welt
Das beliebteste Android-Smartphone der Welt ist das Galaxy A16 von Samsung und kostet noch einmal deutlich weniger. Aktuell gibt es das gut ausgestattete Einsteiger-Smartphone bei Amazon schon für 155 Euro (jetzt bei Amazon ansehen).
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.