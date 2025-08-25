Für 279 Euro bei Amazon: Dieses Handy empfehlen Experten

Gute Smartphones müssen nicht zwangsläufig teuer sein – davon ist ein bekannter YouTuber überzeugt. Technik-Experte Franz Feuerer („SwagTag“) hat vier Modelle rund um 300 Euro ausprobiert. Seine Empfehlung gibt es aktuell bei Amazon für 279 Euro.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Handys für unter 300 Euro: Vier Modelle sind empfehlenswert

Seit mehr als 13 Jahren nimmt Franz Feuerer auf seinem YouTube-Kanal „SwagTag“ Smartphones unter die Lupe. Über 475.000 Abonnenten vertrauen auf seine Expertise. In einem neuen Video (unten) zeigt er, welche günstigen Smartphones 2025 besonders überzeugen – von leistungsstarken Allroundern bis hin zu stylishen Modellen.

Anzeige

Nothing Phone 3a: Das stylische Allround-Talent

Franz Feuerers Spar-Tipp: das Nothing Phone 3a. Es fällt sofort durch sein ungewöhnliches Design auf – hat aber auch technisch einiges drauf. Tolles Display, solide Kamera und ultraschnelle Software machen es zu einem echten Geheimtipp.

Nothing Phone (3a) Android-Smartphone 6,7-Zoll-Display, 128 GB Speicher und Triple-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 12:17 Uhr

Samsung Galaxy A36: Update-Wunder für Langzeitnutzer

Wer sein Handy möglichst lange nutzen will, kommt am Galaxy A36 kaum vorbei. Samsung verspricht ganze 6 Jahre Software-Updates – ein echtes Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse. Kleinere Abstriche muss man aber bei der Kamera und dem Prozessor machen.

Samsung Galaxy A36 Android-Smartphone mit 6,7-Zoll-Display, 128 GB Speicher und Triple-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 16:06 Uhr

Anzeige

Poco X7 Pro: Für alle, die maximale Leistung wollen

Ihr braucht richtig Power? Dann werft einen Blick aufs Poco X7 Pro. Es punktet mit starkem Prozessor, riesigem Akku und Top-Performance – perfekt für Gaming, Videos und alles, was dein Smartphone leisten muss. Nicht ganz so positiv sind aber das Kunststoffgehäuse und der unklare Softwaresupport.

Xiaomi Poco X7 Pro Android-Smartphone mit 6,6-Zoll-Display, 256 GB Speicher und Dual-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 15:51 Uhr

Anzeige

Motorola Edge 50 Neo: Kompakt und kamera-stark

Viele Handys sind zu groß? Dieses nicht. Das Motorola Edge 50 Neo ist handlich, bietet aber trotzdem eine richtig gute Kamera, viel Speicher und eine aufgeräumte Software. Für kleines Geld bekommt ihr ein Smartphone, das einfach Spaß macht – ohne Ballast. Die Softwareupdates können allerdings etwas langsam eintrudeln.

Motorola Edge50 Neo Android-Smartphone mit 6,3-Zoll-Display, 512 GB Speicher und Triple-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 14:12 Uhr

Anzeige

Beliebtestes Android-Smartphone der Welt

Das beliebteste Android-Smartphone der Welt ist das Galaxy A16 von Samsung und kostet noch einmal deutlich weniger. Aktuell gibt es das gut ausgestattete Einsteiger-Smartphone bei Amazon schon für 155 Euro (jetzt bei Amazon ansehen).

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.