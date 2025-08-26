Für 34,99 Euro: Lidl verkauft eine Lampe, die für Ruhe und Entspannung sorgt

Nach einem langen Arbeitstag sehnt sich jeder nach Ruhe und Geborgenheit. Eine LED-Stehleuchte für 34,99 Euro bei Lidl verwandelt das Wohn- oder Schlafzimmer in eine Oase der Entspannung – dank warmem Licht und dem beruhigenden Bambusschirm im Boho-Stil.

Natürliche Materialien und entspannende Atmosphäre: Der Boho-Trend hat längst auch Deutschland erfasst. Die LED-Stehleuchte bei Lidl erfüllt beide Kriterien perfekt: Der elegante Bambusschirm kombiniert mit dem schlanken Dreibeingestell aus pulverbeschichtetem Stahl bringt skandinavisches Flair ins Zuhause. Bei Lidl kostet die stylische Leuchte aktuell 34,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) und erreicht starke 5 von 5 Sternen in den Kundenbewertungen. Die Versandkosten betragen 5,95 Euro.

LED-Stehleuchte im Boho-Style Mit elegantem Dreibeingestell und Bambus-Schirm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 13:17 Uhr

Für wen lohnt sich die LED-Stehleuchte bei Lidl?

Boho- und Scandi-Fans, die natürliche Materialien und entspannende Atmosphäre schätzen

Preisbewusste Käufer, die trotz kleinem Budget nicht auf hochwertiges Design verzichten möchten

Menschen, die flexible Lichteinstellungen und Dimmfunktionen benötigen

Die LED-Stehleuchte von Livarno vereint Form und Funktion: Das elegante Dreibeingestell aus pulverbeschichtetem Metall sorgt für sicheren Stand, während der großzügige Bambusschirm mit 45 Zentimetern Durchmesser warmes, diffuses Licht im ganzen Raum verteilt. So wird die Leseecke am Abend in einen gemütlichen Rückzugsort verwandelt oder das Sofa beim Fernsehen perfekt in Szene gesetzt.

Die verbaute LED-Technik überzeugt mit effizienten 8,8 Watt Leistung bei beachtlichen 806 Lumen Lichtstrom. Das warmweiße Licht mit 3.000 Kelvin schafft eine behagliche Atmosphäre, die besonders in den Abendstunden zur Entspannung beiträgt. Der praktische Fußschalter ermöglicht bequemes Ein- und Ausschalten, ohne sich bücken zu müssen – ideal beim abendlichen Entspannen auf der Couch.

Mit einer Gesamthöhe von 152,5 Zentimetern und einem Gewicht von nur 1,7 Kilo fügt sich die Leuchte harmonisch in verschiedene Raumkonzepte ein. Die mitgelieferte 1,8 Meter lange Zuleitung bietet ausreichend Flexibilität bei der Platzierung. Besonders durchdacht: Im Lieferumfang sind sogar Ersatz-Holzlatten enthalten, falls bei der Montage etwas beschädigt wird.

Lidl-Kunden loben einfache Montage und stilvolles Design

Die 5-Sterne-Bewertung spricht für sich: Käufer schätzen besonders die unkomplizierte Montage und das ansprechende Design. „Die Stehleuchte sieht in einem Wohn-/Esszimmer gut aus. Die Montage ist relativ einfach“, bestätigt etwa ein Käufer.

