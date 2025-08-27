Für 34,99 Euro: Lidl verkauft eine Sitzbank, die wie ein Designerteil aussieht

Wer braucht schon teure Designermöbel, wenn Lidl für 34,99 Euro eine Sitzbank anbietet, die aussieht wie frisch aus dem Einrichtungsmagazin? Mit Samtbezug und goldenen Füßen macht sie selbst dem teuersten Möbelhaus Konkurrenz.

Die Sitzbank „Scarlett“ von Hersteller Echtwerk verbindet edles Design mit praktischer Funktionalität und kostet bei Lidl nur 34,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen). Mit ihrem Samtbezug und den goldenen Metallfüßen wirkt sie wie ein hochwertiges Designerstück, das normalerweise deutlich mehr kosten würde. Bei Amazon ist die Sitzbank ebenfalls erhältlich. Versandkosten bei Lidl liegen bei 5,95 Euro, bei Amazon ist der Versand zumindest für Prime-Mitglieder kostenlos.

Sitzbank „Scarlett“ Mit weichem Samtbezug und goldenen Metallfüßen. Zusätzlicher Stauraum unter Sitzfläche. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 13:48 Uhr

Für wen lohnt sich die Sitzbank bei Lidl?

Designliebhaber, die stilvolle Möbel mit praktischem Nutzen suchen und Wert auf edle Optik legen

Bewohner kleinerer Wohnungen, die zusätzlichen Stauraum benötigen, ohne auf Sitzgelegenheiten zu verzichten

Haushalte mit Kindern oder Haustieren, da der Samtstoff pflegeaufwendiger ist und Verschmutzungen schneller sichtbar werden

Der weiche Samtbezug und das goldene Gestell verleihen der Sitzbank ein elegantes Erscheinungsbild. Sie fungiert aber nicht nur als bequeme Sitzgelegenheit für das Anziehen der Schuhe im Flur oder als zusätzlicher Platz für Gäste im Wohnzimmer, sondern öffnet sich auch als praktische Aufbewahrungsbox. Dort finden Decken, Kissen oder Spielzeug diskret ihren Platz.

Mit einer Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm ist die Bank auch für größere Personen geeignet. Die Maße von 75 x 41,5 x 30 cm machen sie kompakt genug für kleinere Räume, bieten aber dennoch ausreichend Sitzfläche. Die robuste MDF-Faserplatte im Inneren sorgt für Stabilität, während der Samtstoff eine angenehme Haptik verleiht.

Erhältlich ist die Sitzbank in vier verschiedenen Farben: Beere, Creme, Grau und Rosa. So lässt sie sich nahezu jedem Wohnstil anpassen.

Lidl-Kunden loben edles Design und hochwertige Verarbeitung

Mit einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen zeigen sich die Käufer sehr zufrieden mit der Sitzbank. Besonders gelobt werden die optische Wirkung und die solide Verarbeitung. Ein Kunde schreibt: „Wunderschön, sehr guter Stoff. Schöne goldene Beine.“ Ein anderer hebt den leichten Aufbau sowie den zusätzlichen Stauraum hervor.

