Für 35,99 Euro: Blink Outdoor 4 bei Amazon jetzt stark reduziert

Wenn ihr euer Zuhause besser schützen möchtet, findet ihr derzeit bei Amazon ein Angebot für eine Outdoor-Überwachungskamera der Eigenmarke Blink. Das Modell der neuesten Generation kommt ohne Kabel aus, läuft besonders lange ohne externen Strom und verfügt über nützliche smarte Funktionen, die den Alltag erleichtern.

Die neue Blink Outdoor 4 bietet genau die Funktionen, die für eine zuverlässige Heimüberwachung wichtig sind: Dank HD-Auflösung und Nachtsicht entgeht der Kamera auch im Dunkeln nichts, während die Bewegungserkennung gezielt über relevante Ereignisse informiert. Für 35,99 Euro erhaltet ihr bei Amazon aktuell ein durchdachtes Sicherheitssystem, das sich auch nachträglich um weitere Kameras erweitern lässt (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär kostet das Modell 79,99 Euro, wodurch ihr hier einen sehr guten Deal ergattern könnt.

Blink Outdoor 4 Statt 79,99 Euro UVP: Kabellose HD-Überwachungskamera mit 2 Jahren Batterielaufzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 08:15 Uhr

Für wen lohnt sich die Outdoor-Überwachungskamera bei Amazon?

Überzeugende HD-Bildqualität mit guten Nachtaufnahmen

Schnelle und intuitive Einrichtung in wenigen Minuten

WLAN-Verbindung teilweise unzuverlässig mit Verbindungsabbrüchen

Die Outdoor-Kamera bietet mehrere überzeugende Eigenschaften:

HD-Auflösung : Live-Video in 1080p mit Infrarot-Nachtsicht

: Live-Video in 1080p mit Infrarot-Nachtsicht Gegensprechfunktion mit klarem Audio

mit klarem Audio Lange Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren mit den mitgelieferten AA-Lithiumbatterien

von bis zu zwei Jahren mit den mitgelieferten AA-Lithiumbatterien Wetterfest nach IP65-Standard

nach IP65-Standard Fortschrittliche Bewegungserkennung mit Dualzonen-Technologie

mit Dualzonen-Technologie Personenerkennung (im optionalen Blink-Abonnement)

(im optionalen Blink-Abonnement) Privatsphären-Zonen einstellbar

Im Lieferumfang sind neben der Kamera auch das Sync Module Core, Batterien, Befestigungsmaterial sowie Netzteil und USB-Kabel enthalten. Laut Hersteller ist die Einrichtung in wenigen Minuten erledigt. Die Steuerung erfolgt anschließend über die Blink-App auf dem Smartphone.

Fazit: Solides Angebot für Prime-Kunden

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,1 von 5 Sternen bei über 1.400 Rezensionen scheinen die Nutzer überwiegend zufrieden mit der Kamera zu sein. Besonders die lange Batterielaufzeit und die einfache Installation werden häufig positiv hervorgehoben.

Blink Outdoor 4 jetzt ab 35,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 08:15 Uhr

