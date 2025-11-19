Für 350 €: Amazon haut Samsung Crystal 4K-TV zum Witzpreis raus

Ein neuer Fernseher steht auf eurer Wunschliste, aber euer Budget ist begrenzt? Dann schaut doch mal bei Amazon vorbei. Dort bekommt ihr derzeit einen beliebten 4K-Smart-TV von Samsung zum absoluten Sparpreis.

Ein großer Bildschirm mit gestochen scharfer Bildqualität verwandelt das Wohnzimmer im Handumdrehen in ein kleines Kino – genau das bietet der Samsung Crystal UHD 4K U7099F. Aktuell gibt es das 55‑Zoll‑Modell bei Amazon für 350 Euro statt 399,60 Euro und damit fast 50 Euro günstiger (Angebot bei Amazon ansehen)

Samsung Crystal UHD 4K U7099F 55 Zoll Fernseher Statt 399,60 Euro: 4K Smart TV mit Crystal Prozessor, Gaming Hub und kostenlosen Streaming-Inhalten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 16:12 Uhr

Lohnt sich der Samsung Crystal UHD bei Amazon?

Crystal-Prozessor 4K sorgt für brillante Bildqualität mit natürlichen Farbnuancen

Gaming Hub und SmartThings für vielseitige Entertainment- und Smart-Home-Integration

LED-Technologie erreicht nicht die Kontrastwerte von OLED-Displays

Der 55-Zoll-Fernseher von Samsung bringt dank des Crystal-Prozessors 4K auch ältere Inhalte in guter Schärfe auf den Bildschirm. Das AI-Upscaling wertet Full-HD-Inhalte intelligent auf, sodass auch eure Lieblingsserie aus der Mediathek gestochen scharf aussieht. Lediglich bei sehr dunklen Szenen zeigt die LED-Technologie ihre Grenzen – OLED-Displays bieten hier tiefere Schwarzwerte.

Die Smart-TV-Funktionen machen den Fernseher zur Entertainmentzentrale: Samsung TV Plus bietet über 900 kostenlose Sender, darunter mehr als 150 Premium-Kanäle. Der integrierte Gaminghub verwandelt das Gerät in eine Spielekonsole, auch ohne separate Hardware. Besonders praktisch ist auch die SmartThings-Integration, die den Fernseher zum Steuerzentrum für das komplette Smart Home macht.

Dank Samsung Knox Security sind eure Daten und die Privatsphäre geschützt. Die "Made for Germany"-Aktion bringt zusätzlich kostenlosen Streaming-Content mit sich.

Samsung Crystal UHD 4K U7099F 55 Zoll Fernseher jetzt ab 350,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 16:12 Uhr

Amazons Kunden sind überzeugt

Mit 4,4 von 5 Sternen bei über 100 Bewertungen zeigt sich die Amazon-Community zufrieden mit dem Samsung-Fernseher. Käufer loben besonders die intuitive Bedienung und die solide Verarbeitungsqualität. "Das Bild ist scharf und die Farben wirken natürlich", schreibt ein Nutzer. Kritik gab es vereinzelt für die Tonqualität der integrierten Lautsprecher – hier empfiehlt sich bei Bedarf eine zusätzliche Soundbar.

